Rabbany Wanadriani
Kamis, 28 Mei 2026 | 03.21 WIB

5 Tips Ampuh Mencuci Pakaian Berwarna agar Warnanya Tidak Pudar dan Tetap Awet Jangka Panjang

JawaPos.com – Pakaian berwarna kerap kehilangan kecerahannya setelah dicuci beberapa kali.

Agar warnanya tetap cerah dan tahan lama, diperlukan perawatan yang tidak hanya bergantung pada petunjuk di label pakaian. Paparan sinar matahari, proses pencucian, hingga penggunaan sehari-hari dapat membuat warna pakaian perlahan memudar.

Namun, ada sejumlah cara efektif yang bisa dilakukan untuk menjaga pakaian berwarna tetap awet dan tidak mudah pudar. Melansir Martha Stewart, berikut beberapa trik yang dapat Anda terapkan.

1. Merendam dalam cuka

Merendam pakaian dalam cuka dapat membantu menghilangkan residu deterjen dan mengembalikan warna yang pudar.

Campurkan satu bagian cuka dengan empat bagian air dingin dalam wadah besar dan rendam pakaian selama 30 menit.

Kemudian cuci seperti biasa dengan deterjen. Cuka membantu menghilangkan residu yang membuat warna terlihat kusam.

Menambahkan 1/4 cangkir air lemon ke pakaian berwarna dapat memberikan efek serupa.

Selalu periksa jenis kain dan ketahanan warna sebelum menggunakan pemutih apa pun.

2. Gunakan air dingin

Air panas dapat menghilangkan pewarna, terutama warna-warna cerah.

Pilihlah air dingin dan deterjen yang dirancang untuk pakaian berwarna.

Air dingin mengurangi risiko luntur saat warna berpindah ke pakaian lain dan lebih lembut pada serat daripada air panas.

3. Hindari pengering

