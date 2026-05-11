Jangan Dilipat! 6 Jenis Pakaian Ini Sebaiknya Anda Gantung untuk Hindari Kerusakan

JawaPos.com – Cara menyimpan pakaian yang tidak tepat dapat dengan cepat merusak penampilannya.

Beberapa jenis pakaian ternyata lebih baik digantung daripada dilipat di dalam lemari untuk menghindari kusut, perubahan bentuk, dan kerusakan kain.

Melasir martha stewart, berikut enam jenis pakaian yang harus Anda gantung dan cara merawat serta menyimpannya.

1. Gaun

Gaun ringan yang terbuat dari kain halus seperti sifon, sutra, atau viskosa sebaiknya digantung dalam lemari.

Ini membantu mengurangi kerutan dan mempertahankan siluetnya.

Namun, pakaian rajut dan gaun rajutan sebaiknya dilipat.

Jika dibiarkan terlalu lama di gantungan, pakaian tersebut dapat meregang di bagian bahu karena beratnya sendiri dan kehilangan bentuknya.

2. Pakaian luar