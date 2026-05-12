6 Trik agar Bulu Hewan Peliharaan Tidak Menempel di Pakaian 

JawaPos.com - Bulu hewan peliharaan mudah menempel pada pakaian dan sering kali merusak penampilan, terutama sebelum meninggalkan rumah.

Ada beberapa trik sederhana untuk mengatasi masalah ini dengan cepat.

Melansir real simple, berikut enam trik yang dapat dilakukan agar bulu hewan peliharaan tidak menempel pada pakaian Anda.

1. Bersihkan lebih sering

Pembersihan rutin mengurangi jumlah bulu hewan peliharaan di lingkungan Anda, seperti di lantai, furnitur, dan udara sehingga lebih sedikit yang menempel di pakaian.

Namun, hal ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah karena bulu terus rontok.

Cobalah perawatan rutin hewan peliharaan, pakai penyedot debu, sarung sofa atau selimut dicuci, menyimpan pakaian di dalam lemari, dan gunakan rol pembersih.