Jika Anda Selalu Memesan Makanan yang Sama di Restoran Favorit Anda, Anda Kemungkinan Memiliki 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang menganggap memilih menu yang sama berulang kali di restoran favorit sebagai kebiasaan biasa—bahkan membosankan. Namun, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini justru bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadian seseorang.

Pilihan yang konsisten bukan sekadar soal selera, tetapi juga berkaitan dengan cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan merespons dunia di sekitarnya.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda termasuk orang yang hampir selalu memesan menu yang sama, ada kemungkinan Anda memiliki beberapa ciri unik berikut ini.

1. Menyukai Kepastian dan Stabilitas

Orang yang cenderung memesan makanan yang sama biasanya memiliki kebutuhan tinggi terhadap kepastian. Mereka merasa nyaman dengan sesuatu yang sudah dikenal dan terbukti memuaskan. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan preferensi terhadap lingkungan yang stabil dan minim kejutan.

Bukan berarti mereka takut perubahan, tetapi mereka lebih selektif dalam memilih kapan harus berubah dan kapan tetap bertahan.

2. Efisien dalam Pengambilan Keputusan

Memilih menu yang sama bisa menjadi strategi untuk menghindari “decision fatigue” atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan, dan dengan mengurangi keputusan kecil seperti memilih makanan, energi mental bisa dialihkan ke hal yang lebih penting.