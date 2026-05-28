9 Kebiasaan Orang yang Percaya Diri dan Mencerminkan Karisma Tinggi Secara Psikologi

JawaPos.com – Percaya diri sejati bukan soal seberapa keras seseorang berbicara atau seberapa banyak pencapaian yang dipamerkan kepada dunia.

Secara psikologi, orang yang benar-benar percaya diri justru memancarkan karisma melalui tindakan-tindakan halus yang bahkan tidak mereka sadari sendiri.

Kebiasaan kecil itulah yang membuat mereka begitu menarik dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya tanpa perlu berusaha keras.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut sembilan kebiasaan orang yang percaya diri dan mencerminkan karisma tinggi secara psikologi.

1. Lebih banyak mendengar daripada berbicara

Orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan.

Karena merasa aman dengan dirinya sendiri, mereka dengan nyaman memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara dan memimpin diskusi.

Riset menunjukkan bahwa berbicara dengan nada yang lebih moderat justru membuat seseorang lebih persuasif dan dipercaya orang lain.

2. Mengangkat orang lain, bukan menjatuhkan