11 Tips Membersihkan Kepala Kambing Kurban saat Idul Adha, Biar Higienis dan Tidak Bau!

JawaPos.com – Idul Adha menghadirkan berbagai bagian daging kurban yang perlu ditangani dengan benar, termasuk kepala kambing.

Membersihkan kepala kambing membutuhkan langkah-langkah khusus yang berbeda dari membersihkan bagian daging biasa.

Tips yang tepat akan memastikan kepala kambing benar-benar bersih, bebas bau prengus, dan aman untuk dikonsumsi.

Dilansir dari laman Baznas dan FiberCreme pada Rabu (27/5), berikut sebelas tips membersihkan kepala kambing kurban saat Idul Adha.

Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu Sebelum memulai proses pembersihan, pastikan semua peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia.

Alat yang perlu disiapkan antara lain pisau tajam, sikat kawat atau sikat kasar, ember besar, serta kompor atau api terbuka.

Bahan pendukung seperti air mendidih, cuka, jeruk nipis, atau rempah-rempah penghilang bau juga perlu disiapkan sejak awal.

Pisahkan kepala dari badan dengan hati-hati Langkah pertama sebelum membersihkan adalah memisahkan kepala kambing dari badannya secara hati-hati.

Setelah terpisah, cuci kepala menggunakan air bersih untuk membuang sisa darah dan kotoran yang masih menempel.