Lebih Utama Kurban Kambing atau Sapi? Berikut Penjelasan Ulama

JawaPos.com - Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan ibadah kurban. Menjelang momen penting tersebut, banyak umat muslim mulai mencari hewan kurban terbaik yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, lebih utama kurban kambing atau sapi?

Pertanyaan ini penting karena setiap hewan kurban memiliki ketentuan, keutamaan, hingga nilai pahala yang berbeda menurut syariat Islam. Ada yang memilih kambing karena lebih praktis, sementara sebagian lainnya memilih sapi karena dapat dilakukan secara patungan.

Lantas, mana yang lebih utama antara kurban kambing dan sapi? Berikut penjelasan lengkap berdasarkan dalil dan pandangan ulama.

Hewan yang sah dijadikan kurban dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadist yaitu hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan unta. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia paling banyak menggunakan kambing dan sapi sebagai hewan kurban.

Baca Juga:Niat Kurban untuk Diri Sendiri di Momen Lebaran Idul Adha 2026

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa penilaian keutamaan kurban tergantung pada jumlah peserta dan kemampuan orang yang berkurban. Berikut penjelasan singkat antara hewan kurban kambing dan sapi.

1. Kurban Kambing untuk Satu Orang Seekor kambing atau domba hanya diperuntukkan bagi satu orang yang berkurban, meski pahala dan niatnya boleh diniatkan untuk keluarga.

Rasulullah SAW sendiri cukup sering berkurban dengan menggunakan kambing. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkurban dengan dua ekor kambing kibasy yang gemuk dan bertanduk.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa kambing memiliki keutamaan tersendiri karena menjadi hewan kurban yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad.