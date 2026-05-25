Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 25 Mei 2026 | 20.38 WIB

Tangan Amis Setelah Memotong Hewan Kurban? Ini Rahasia Menghilangkan Aroma Daging di Tangan Usai Mengolah Daging Sapi Maupun Kambing

Ilustrasi memotong daging sapi/freepik

JawaPos.com-Mengolah daging kurban menjadi PR tatkala bau amis mengganggu menempel kuat di tangan.

Aroma amis tentu membuat anda kehilangan selera makan daging kurban. Banyak orang merasa malas mengolah daging kambing atau sapi saat Idul Adha karena bau amis yang menempel di tangan. 

Bau amis tersebut terkadang sulit dihilangkan meskipun sudah dicuci memakai sabun.

Pada beberapa kondisi, sabun bisa belum cukup efektif mengangkat bau amis. Bahkan aroma sabun kadang bercampur dengan bau daging sehingga terasa semakin menyengat.

Akibatnya, anda merasa mual dan tidak mood saat harus memasak daging kambing atau sapi. Oleh karena itu, diperlukan bahan tambahan yang dapat membantu menetralisir bau amis sebelum tangan anda dicuci menggunakan sabun.

Rangkuman tips dari  laman .ecocare.id dan sos-antibacterial.com yang kami kutip pada Senin (25/5) dapat menjadi panduan bahan-bahan pembersih tambahan untuk membantu menghilangkan bau amis membandel setelah memotong daging kurban.

Bahan-bahan ini terbukti ampuh untuk mengangkat bau amis membandel pada tangan anda.   

Garam dapat menjadi bahan dapur yang dapat menghilangkan bau amis. Garam dapat mengangkat sisa minyak, lemak, dan lendir penyebab bau amis yang menempel pada tangan anda. Teksturnya yang kasar mampu membersihkan sampai ke sela-sela bagian tangan. Untuk melakukan cara ini, anda dapat membasahi telapak tangan menggunakan sedikit air, lalu gosokkan garam pada tangan dan kuku, kemudian bilaslah tangan anda dengan air mengalir.

Baking soda mampu menetralkan bau amis di tangan. baking soda dapat menyerap bau tidak sedap yang tertinggal di tangan anda. Anda bisa mencampurkan air dan baking soda sampai berbentuk pasta, aplikasikan pada tangan, kemudian gosok sampai merata. Terakhir, bilas menggunakan sabun dan air mengalir.  

Air jeruk nipis ataupun lemon sudah menjadi rahasia umum menjadi penghilang bau amis paling ampuh. Aroma segar dan kesat dari air lemon mampu membuat tangan terasa segar dan bersih. Anda bisa mencuci tangan memakai air lemon, kemudian membilasnya menggunakan sabun dan air mengalir supaya tambah bersih. 

