Tren Fashion Genderless Merebak di Jepang, Gen Z Abaikan Batasan Gaya Pria dan Wanita



JawaPos.com – Tren fashion tanpa batas gender makin menguat di Jepang, terutama di kalangan Generasi Z. Dilansir dari The Japan Times, Rabu (27/5), Gaya berpakaian kini semakin menonjolkan ekspresi diri, tanpa terlalu terikat norma tradisional soal pakaian pria dan wanita.

Salah satu contohnya adalah makin lazimnya pria menggunakan payung parasol saat musim panas. Di sisi lain, perempuan mulai melirik item fashion yang selama ini identik dengan pria, seperti dasi.

Perubahan tren ini ikut dibaca pelaku industri mode. Sejumlah perusahaan pakaian di Jepang mulai menyesuaikan produk dan strategi penjualan mereka.

Raksasa fesyen pria Aoyama Trading, misalnya, meluncurkan produk Skinny Tie pada Januari lalu. Dasi ini dirancang khusus untuk perempuan dengan bentuk lebih tipis, lebih pendek, dan simpul yang lebih kecil dibanding dasi pria.

Perusahaan tersebut juga menjual setelan uniseks di area pakaian pria maupun wanita di toko mereka. Langkah itu diambil seiring perubahan selera konsumen muda.

Survei Aoyama Trading terhadap sekitar 850 pengguna aplikasi perempuan tahun lalu menunjukkan hampir separuh responden tertarik pada gaya berpakaian yang dirancang untuk pria. Menurut perusahaan, item fashion pria kini justru diminati perempuan muda.

Dengan semakin sedikit pekerja yang mengenakan jas formal ke kantor, perusahaan itu juga mencari pasar baru. Salah satunya dari pelanggan perempuan, termasuk Gen Z.

Fenomena serupa terlihat di Sanyo Shokai. Perusahaan apparel besar itu mendapati tas kecil yang awalnya dirancang untuk perempuan justru laris di kalangan pria.

Penjualan bulan pertama tote bag makan siang yang dirilis akhir November lalu mencapai sekitar tiga kali lipat dari target perusahaan. Pembeli utamanya justru pria berusia 30 hingga 40 tahun.