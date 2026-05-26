9 Cara Menghilangkan Bau Prengus Daging Kambing dengan Bumbu Dapur Sederhana

JawaPos.com - Mendapat daging kambing kurban dalam jumlah besar tentu menyenangkan. Namun bagi banyak orang, bau prengus khasnya sering kali menjadi penghalang untuk langsung memasak. Perlu dipahami bahwa bau ini bukan tanda daging busuk, melainkan aroma alami dari senyawa kimia 4-etiloctanal yang terdapat pada lemak kambing, terutama kambing jantan dewasa. Untungnya, dengan penanganan yang tepat menggunakan bahan-bahan di dapur, aroma menyengat ini bisa diminimalisir secara signifikan.

Melansir berbagai sumber, mulai dari artikel kesehatan Halodoc, panduan pengolahan daging kurban dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga tips dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, langkah awal yang paling ampuh adalah dengan membuang lemak putih berlebih pada daging. Bagian lemak inilah yang menjadi sumber utama aroma prengus yang kuat.

Selain itu, hindari mencuci daging kambing terlalu sering sebelum diolah, karena kebiasaan ini justru bisa membuat bau prengusnya semakin tajam. Sebagai solusinya, berikut adalah cara tepat mengurangi bau prengus pada daging kambing agar masakan Anda jauh lebih lezat:

1. Buang Lemak Putih Berlebih Terlebih Dahulu

Sebelum mengaplikasikan bumbu apapun, iris dan buang lapisan lemak putih yang menempel di permukaan daging kambing. Lemak inilah sumber utama bau prengus paling kuat karena mengandung konsentrasi senyawa aromatik tertinggi. Tidak perlu membuang semua lemak karena sedikit lemak yang tersisa justru memberikan rasa gurih khas kambing yang lezat pada masakan.

2. Jahe, Penetral Bau Paling Efektif

Jahe mengandung senyawa gingerol yang efektif menetralisir bau prengus pada daging kambing. Parut atau geprek jahe segar secukupnya, balurkan ke seluruh permukaan daging, dan diamkan selama 15–30 menit sebelum dimasak. Selain menghilangkan bau, jahe juga memiliki efek ganda membuat tekstur daging lebih empuk sehingga hasil masakan lebih nikmat dan lezat.

3. Bawang Putih, Penyerap Bau yang Ampuh

Aroma kuat bawang putih terbukti efektif menyerap dan menutupi bau prengus secara signifikan. Haluskan beberapa siung bawang putih lalu balurkan ke seluruh daging, atau masukkan langsung ke panci saat merebus. Kombinasi jahe dan bawang putih yang direbus bersama daging selama proses awal perebusan adalah salah satu metode paling efektif yang banyak direkomendasikan para ahli masak.