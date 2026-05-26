9 Kuliner Sate Kambing Paling Terkenal di Surabaya, Dagingnya Kenyal Bumbunya Spesial

JawaPos.com - Sate kambing adalah salah satu kuliner paling dicari di Surabaya, hadir dengan daging empuk berbumbu khas nusantara, bumbu kacang gurih yang sangat menggugah selera, dan gule yang sangat memanjakan lidah.

Setiap warung sate kambing punya keistimewaan tersendiri, mulai dari potongan daging sangat tebal, bumbu khas tanpa bau prengus, konsep modern, hingga harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1977 hingga depot dengan lima jenis sate kambing pilihan, ragam tempat makan sate kambing di kota ini sangat tidak ada habisnya untuk dieksplorasi.

Dilansir dari laman Travelingyuk dan GoTravelly pada Selasa (26/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner sate kambing paling terkenal di Surabaya.

1. Warung sate kambing Cak Lam

Warung yang berlokasi di Jl. Jambu VI, Tambaksumur, Waru, Kabupaten Sidoarjo dan buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 18.00 ini sangat terkenal dengan potongan daging kambing yang sangat tebal sehingga 5–6 tusuk saja sudah sangat mengenyangkan.

Tersedia paket sate dan gule dalam satu paket seharga Rp180.000 untuk 10 tusuk sate dan satu porsi gule, menjadikannya pilihan premium yang sangat sebanding dengan kelezatannya.

2. Depot sate kambing Mekarsari

Depot yang berlokasi di Jl. Pucang Sewu, Pucang Sewu, Gubeng dan buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 22.00 ini menyediakan lima jenis sate yaitu sate daging, sate daging lemak, sate campur, sate daging hati, dan sate hati.