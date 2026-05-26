Wapres Gibran Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jamaah Diimbau Datang Lebih Pagi

Wapres Gibran dilansir dari Antara saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menunaikan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Rabu pagi (27/5). Selain Wapres, sejumlah pejabat tinggi negara juga direncanakan mengikuti salat ied di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Menteri Agama (Menag) yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya masuk ke dalam agenda pelaksanaan salat Idul Adha di Istiqlal. Namun, agenda kenegaraan di Prancis membuat kepala negara tidak dapat hadir tahun ini.
"Presiden terjadwal, tetapi saat ini masih sedang menjalani sidang di Prancis dalam satu acara yang super penting ya. Tetapi yang jelas, Wapres dan pimpinan tinggi lembaga-lembaga negara kita tetap dijadwalkan melaksanakan rangkaian ibadah Idul Adha di Masjid Istiqlal," kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (26/5).
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan salat Idul Adha, pihak Masjid Istiqlal akan melakukan sterilisasi area sejak pukul 00.00 WIB. Selain itu, pengamanan di sekitar masjid juga diperketat dengan keterlibatan Paspampres.
"Semuanya lengkap ya, Paspampres juga sudah. Istiqlal itu mulai steril jam 12 malam ya, jam 12 malam sudah tidak bisa ada tamu lagi di Istiqlal," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nasaruddin mengimbau masyarakat yang ingin melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal agar datang lebih awal guna menghindari kepadatan kendaraan. Ia pun menyarankan jemaah untuk mengikuti salat Subuh berjamaah sebelum pelaksanaan salat ied.
"Dibuka jam 04.00 WIB. Jam 4 itu sudah bisa datang dan saya mengimbau kepada seluruh calon jemaah datang lebih awal karena biasanya saat Idul Adha itu macet, ya," pungkasnya.
