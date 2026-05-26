Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 27 Mei 2026 | 05.33 WIB

Wapres Gibran Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jamaah Diimbau Datang Lebih Pagi

Wapres Gibran dilansir dari Antara saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. (Istimewa) - Image

Wapres Gibran dilansir dari Antara saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menunaikan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Rabu pagi (27/5). Selain Wapres, sejumlah pejabat tinggi negara juga direncanakan mengikuti salat ied di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Menteri Agama (Menag) yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya masuk ke dalam agenda pelaksanaan salat Idul Adha di Istiqlal. Namun, agenda kenegaraan di Prancis membuat kepala negara tidak dapat hadir tahun ini.

"Presiden terjadwal, tetapi saat ini masih sedang menjalani sidang di Prancis dalam satu acara yang super penting ya. Tetapi yang jelas, Wapres dan pimpinan tinggi lembaga-lembaga negara kita tetap dijadwalkan melaksanakan rangkaian ibadah Idul Adha di Masjid Istiqlal," kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (26/5).

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan salat Idul Adha, pihak Masjid Istiqlal akan melakukan sterilisasi area sejak pukul 00.00 WIB. Selain itu, pengamanan di sekitar masjid juga diperketat dengan keterlibatan Paspampres.

"Semuanya lengkap ya, Paspampres juga sudah. Istiqlal itu mulai steril jam 12 malam ya, jam 12 malam sudah tidak bisa ada tamu lagi di Istiqlal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin mengimbau masyarakat yang ingin melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal agar datang lebih awal guna menghindari kepadatan kendaraan. Ia pun menyarankan jemaah untuk mengikuti salat Subuh berjamaah sebelum pelaksanaan salat ied.

"Dibuka jam 04.00 WIB. Jam 4 itu sudah bisa datang dan saya mengimbau kepada seluruh calon jemaah datang lebih awal karena biasanya saat Idul Adha itu macet, ya," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Wapres Gibran Sebut Pengembangan Sentra Garam di Rote Ndao Dukung Kebutuhan Nasional, Nindya Karya Siap Perkuat Swasembada - Image
Berita Daerah

Wapres Gibran Sebut Pengembangan Sentra Garam di Rote Ndao Dukung Kebutuhan Nasional, Nindya Karya Siap Perkuat Swasembada

Selasa, 26 Mei 2026 | 03.21 WIB

Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027, Prabowo Tiba di Gedung DPR Didampingi Gibran - Image
Nasional

Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027, Prabowo Tiba di Gedung DPR Didampingi Gibran

Rabu, 20 Mei 2026 | 17.01 WIB

Ditinjau Wapres Gibran, PT PP Ungkap Progres Bendungan Bagong Capai 59,49 Persen   - Image
Infrastruktur

Ditinjau Wapres Gibran, PT PP Ungkap Progres Bendungan Bagong Capai 59,49 Persen  

Selasa, 19 Mei 2026 | 23.24 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore