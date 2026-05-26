Info Penting: Transjakarta Baru Beroperasi Jam 9 Pagi pada Hari Raya Idul Adha, Ini Alasannya

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan penyesuaian jam operasional khusus pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu (27/5).

Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada para petugas untuk melaksanakan ibadah salat Id, sekaligus memastikan mobilitas masyarakat tetap terlayani dengan baik.

Jika biasanya bus Transjakarta sudah mengaspal sejak subuh, khusus pada hari Rabu esok, armada baru akan mulai melayani penumpang sedikit lebih siang.

Berikut detail penyesuaian layanan operasional Transjakarta:

- Jam Mulai Operasi: Pukul 09.00 WIB (Semula pukul 05.00 WIB).

- Cakupan Layanan: Berlaku di seluruh rute, termasuk Koridor BRT, Non-BRT, dan Mikrotrans (Angkot JakLingko).

Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Transjakarta dalam mendukung kegiatan keagamaan karyawannya, tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan para pengguna setia transportasi publik di Jakarta.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menjelaskan, kebijakan ini telah mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan hak beribadah para petugas di lapangan.

"Transjakarta terus berupaya menghadirkan layanan transportasi publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyesuaian operasional pada Hari Raya Iduladha ini dilakukan agar layanan tetap berjalan dengan baik sekaligus memberikan kesempatan bagi petugas untuk menjalankan ibadah," ujar Ayu, Selasa (26/5).