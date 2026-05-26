Waktu Terbaik Membeli Hewan Kurban Dianjurkan Sebelum Hari Tasyrik Berakhir

Waktu terbaik membeli hewan kurban (Freepik)
JawaPos.com – Umat Islam dianjurkan membeli atau menunaikan kurban sedini mungkin agar pelaksanaan penyembelihan dapat dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan syariat.
Dilansir dari laman Islamic Relief pada Selasa (26/5), Sejumlah lembaga kemanusiaan Islam menargetkan penyembelihan hewan kurban berlangsung selama tiga hari, yakni pada 10 hingga 12 Dzulhijah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses distribusi daging kurban berjalan lebih tertata dan tepat sasaran.
Waktu penyembelihan hewan kurban secara umum berlangsung hingga matahari terbenam pada hari keempat atau 13 Dzulhijah sebelum salat Magrib.
Oleh sebab itu, masyarakat masih dapat melakukan pembayaran atau pembelian hewan kurban hingga akhir hari tasyrik tersebut.
Namun, pelaksanaan yang terlalu mendekati batas waktu dinilai berpotensi menghambat proses penyembelihan dan penyaluran.
Lembaga pelaksana kurban juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembelian hewan kurban hingga mendekati tenggat akhir.
Pembelian lebih awal dinilai membantu penyelenggara dalam mempersiapkan hewan, proses penyembelihan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Selain itu, langkah tersebut dapat mengurangi risiko keterlambatan akibat meningkatnya permintaan menjelang batas akhir kurban.
Dengan membeli hewan kurban lebih cepat, peserta kurban memiliki peluang lebih besar untuk memastikan ibadahnya terlaksana sesuai jadwal. Ketepatan waktu menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kurban agar memenuhi ketentuan syariat Islam.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK