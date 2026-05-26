Waktu Terbaik Membeli Hewan Kurban Dianjurkan Sebelum Hari Tasyrik Berakhir

JawaPos.com – Umat Islam dianjurkan membeli atau menunaikan kurban sedini mungkin agar pelaksanaan penyembelihan dapat dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan syariat.

Dilansir dari laman Islamic Relief pada Selasa (26/5), Sejumlah lembaga kemanusiaan Islam menargetkan penyembelihan hewan kurban berlangsung selama tiga hari, yakni pada 10 hingga 12 Dzulhijah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses distribusi daging kurban berjalan lebih tertata dan tepat sasaran.

Waktu penyembelihan hewan kurban secara umum berlangsung hingga matahari terbenam pada hari keempat atau 13 Dzulhijah sebelum salat Magrib.

Oleh sebab itu, masyarakat masih dapat melakukan pembayaran atau pembelian hewan kurban hingga akhir hari tasyrik tersebut.

Namun, pelaksanaan yang terlalu mendekati batas waktu dinilai berpotensi menghambat proses penyembelihan dan penyaluran.

Lembaga pelaksana kurban juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembelian hewan kurban hingga mendekati tenggat akhir.

Pembelian lebih awal dinilai membantu penyelenggara dalam mempersiapkan hewan, proses penyembelihan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Selain itu, langkah tersebut dapat mengurangi risiko keterlambatan akibat meningkatnya permintaan menjelang batas akhir kurban.