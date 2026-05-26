7 Kategori Kelompok yang Berhak Menerima Daging Kurban sesuai Kondisi Sosial dan Ekonomi

JawaPos.com – Distribusi daging kurban dilakukan dengan mempertimbangkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah lembaga kemanusiaan menetapkan sistem penilaian berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.
Berikut 7 kelompok yang dinilai berhak menerima daging kurban berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan, seperti dilansir dari laman Islamic Relief pada Selasa (26/5).
1. Keluarga Berpenghasilan di Bawah Standar Minimum
Keluarga dengan pendapatan di bawah batas minimum negara menjadi prioritas utama penerima daging kurban. Kelompok ini dinilai memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Distribusi daging kurban diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga tersebut.
2. Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan
Rumah tangga yang dipimpin perempuan, terutama tanpa pendamping ekonomi tetap, termasuk kelompok prioritas penerima daging kurban.
Kondisi tersebut sering kali membuat keluarga menghadapi tantangan ekonomi lebih besar dibanding rumah tangga lainnya. Oleh sebab itu, bantuan pangan dinilai penting untuk mendukung kebutuhan keluarga mereka.
3. Keluarga dengan Anggota Penyandang Disabilitas atau Lansia
