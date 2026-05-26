Kisah Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Awal Mula Disyariatkannya Ibadah Kurban

JawaPos.com - Ibadah kurban yang dilaksanakan setiap Hari Raya Idul Adha memiliki sejarah panjang dan penuh makna dalam ajaran Islam.

Awal mula pelaksanaan kurban berkaitan erat dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, yang menunjukkan ketaatan luar biasa secara totalitas kepada Allah.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu kisah paling agung dalam sejarah Islam karena mengandung nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepatuhan total dalam menjalankan perintah Allah.

Hingga kini, umat Islam di seluruh dunia terus mengenang peristiwa tersebut melalui proses penyembelihan hewan kurban setiap Lebaran Idul Adha.

Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga diabadikan dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surah Ash-Shaffat ayat 102 hingga 107. Dari situ, kemudian lahir syariat kurban yang terus dijalankan oleh umat Islam.

Awal Mula Perintah Menyembelih Nabi Ismail Nabi Ibrahim AS dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki keimanan sangat kuat. Dalam hidupnya, beliau menghadapi banyak ujian berat dari Allah, termasuk ketika harus meninggalkan keluarganya di padang pasir yang tandus.

Setelah bertahun-tahun menanti keturunan, Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai seorang putra bernama Nabi Ismail. Kehadiran Ismail menjadi kebahagiaan besar bagi Nabi Ibrahim karena putranya itu lahir di usianya yang sudah lanjut.

Namun, ketika Nabi Ismail mulai tumbuh besar, dapat membantu ayahnya, dan sangat disayangunya, Allah justru memberikan ujian yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim.