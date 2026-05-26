Abdul Rahman
Rabu, 27 Mei 2026 | 03.26 WIB

Doa Menyembelih Hewan Kurban Lengkap dengan Tata Caranya

Ilustrasi hewan kurban.

JawaPos.com - Hari Raya Idul Adha identik dengan ibadah kurban yang menjadi salah satu amalan utama bagi umat Islam. Dalam proses penyembelihan hewan kurban, ada doa yang sebaiknya dibaca supaya pelaksanaan penyembelihan ibadah sesuai dengan sunnah dan bernilai ibadah di sisi Allah.

Doa menyembelih hewan kurban biasanya dibaca oleh orang yang menyembelih selaku pihak yang mewakili pemilik kurban. Bacaan doa biasanya berisi pengagungan kepada Allah sekaligus niat penyembelihan hewan dilakukan semata-mata karena Allah.

Berikut ulasan singkat tentang doa menyembelih hewan kurban lengkap tulisan Arab, latin, dan artinya dalam Bahasa Indonesia.

Doa Menyembelih Hewan Kurban

Sebelum melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban di momen Lebaran Idul Adha, dianjurkan untuk membaca basmalah lengkap, shalawat, dan takbir sebanyak 3 kali, sebagaimana diungkapkan Syekh M Nawawi Banten dalam Tausyih ala Ibni Qasim, dilansir dari NU Online.

Berikut urutan bacaan doanya.

1. Baca basmalah lengkap

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

2. Baca shalawat

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

