Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 25 Mei 2026 | 20.30 WIB

Ibu-Ibu Wajib Tahu Trik Ini! Rahasia Supaya Daging Kurban Tidak Bau Prengus dan Amis Saat Dimasak, Siap Diolah Jadi Hidangan Lezat Apapun

Ilustrasi nasi kebuli kambing/Magnific

JawaPos.com-Saat Idul Adha, daging kurban yang anda peroleh seringkali memiliki kualitas yang berbeda-beda.

Terdapat daging yang minim bau namun ada juga yang memiliki aroma prengus dan amis yang kuat.

Tantangan utama saat mengolah daging kurban memang terletak pada teknik menghilangkan bau prengus dan amis pada daging tersebut.

Kedua aroma yang menempel pada daging kurban dapat mengganggu cita rasa masakan jika tidak diolah dengan cara yang tepat.

Bau prengus ini muncul dari lemak dan senyawa alami pada kambing. Sementara aroma amis muncul dari sisa darah dan cairan yang menempel pada sembelihan daging kurban.

Meski cukup tricky untuk menghilangkannya, ada beberapa trik yang bisa membantu anda mengurangi aroma amis dan prengus. Dilansir dari laman royco.co.id dan  dinkes.mojokertokab.go.id pada Senin (25/5), beberapa tips memasak berikut ini dapat membuat aroma prengus dan amis pada daging kurban anda hilang.

Sehingga, hidangan Idul Adha anda akan terasa semakin nikmat dan sedap.  

Lemak menjadi tempat menyimpannya aroma prengus dan tidak sedap pada tubuh hewan. Saat anda tidak tahan dengan baunya, anda bisa memotong bagian lemak sebelum memasak daging kurban. Namun, perlu diingat, memotong lemak daging dapat mengurangi rasa gurih pada masakan.

Daging kurban disarankan untuk tidak dicuci. Mencuci daging kurban hanya akan menyebarkan bakteri dan aroma amis ke seluruh bagian daging. Mencuci daging kurban hanya akan mempertajam bau amis. Sebaliknya, anda bisa menggunakan tisu untuk mengelap daging yang kotor, memotong bagian lemak, dan daging yang berbentuk tidak normal. 

Garam juga terbukti dapat menghilangkan bau tak sedap pada daging. Balurkan garam secara menyeluruh pada daging, kemudian diamkan selama satu jam, sebelum daging diolah menjadi menu masakan. Daging kambing perlu direndam menggunakan campuran air garam serta cuka atau jeruk nipis, agar bau prengus yang kuat bisa teratasi. Dengan campuran ini, bau prengus daging kambing dapat hilang seketika.

