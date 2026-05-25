9 Tempat Kuliner Sate klopo Paling Gurih di Surabaya yang Terkenal Empuk, Enak, dan Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Sate klopo adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Surabaya, hadir dengan balutan kelapa parut gurih, daging empuk, dan bumbu kacang khas yang sangat menggugah selera di setiap tusuknya.

Setiap warung sate klopo punya keistimewaan tersendiri, mulai dari sejarah panjang, teknik pembakaran khas, potongan daging besar, hingga serundeng gurih yang semakin menyempurnakan cita rasanya.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1945 hingga kedai pinggir jalan yang selalu ramai saat Car Free Day, pilihan sate klopo di kota ini sangat beragam untuk semua selera.

Dilansir dari laman GoTravelly dan SurabayaProp pada Senin (25/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner sate klopo paling gurih di Surabaya.

1. Sate Klopo Ondomohen Bu Asih

Warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1945 ini berlokasi di Jl. Walikota Mustajab No. 36, Ketabang, Genteng dan buka setiap hari dari pukul 06.30 hingga 23.30 dengan sate klopo sapi dan ayam yang sangat terkenal.

Setiap porsi berisi sepuluh tusuk sate dengan pilihan nasi atau lontong sebagai pendamping, tersedia pula menu sate sumsum dan bubur Madura, dengan harga sekitar Rp20.000 per porsi.

2. Sate Klopo Ondomohen Pojok Malam

Warung yang berlokasi di Jl. Walikota Mustajab No. 33, Ketabang, Genteng dan buka setiap hari dari pukul 06.00 hingga 16.00 ini menghadirkan sate klopo dengan pilihan daging sapi atau ayam yang sama-sama sangat menggugah selera.