7 Tempat Kuliner Sop Buntut Paling Juicy di Surabaya dengan Kuah Kaldu Pekat dan Daging yang Nikmat

JawaPos.com - Sop buntut adalah salah satu kuliner paling diminati di Surabaya, hadir dengan kuah rempah yang kaya, daging juicy yang sangat empuk, dan cita rasa yang sangat khas di setiap sendokannya.

Setiap warung sop buntut punya keistimewaan tersendiri, mulai dari teknik memasak unik, kuah berwarna pekat atau bening, hingga harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Dari warung pinggir kali yang sangat sederhana hingga depot legendaris yang sudah berdiri sejak 1930, pilihan tempat makan sop buntut di kota ini sangat beragam dan memanjakan.

Dilansir dari laman Travelingyuk dan Pinhome pada Senin (25/5), berikut tujuh rekomendasi kuliner sop buntut paling juicy di Surabaya.

1. Sop Buntut Gelora Pancasila

Warung yang berlokasi di Jl. Musi No. 48, Darmo dan buka setiap hari dari pukul 12.00 hingga 22.00 ini menghadirkan sop buntut dengan dua pilihan yaitu buntut bakar dan buntut rebus yang sama-sama sangat menggugah selera.

Kuah khas berwarna sedikit keruh dengan aroma cengkeh, pala, dan merica yang sangat berpadu sempurna tersedia dengan harga mulai dari Rp30.000–Rp50.000 per porsi.

2. Depot Sari Cantikan

Depot legendaris yang sudah berdiri sejak 1930 dan berlokasi di Jl. Karet No. 12, Bongkaran ini menghadirkan sop buntut dengan teknik memasak unik yaitu daging digoreng terlebih dahulu sebelum direbus menghasilkan tekstur sangat empuk dan gurih.