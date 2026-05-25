7 Tempat Kuliner Sop Buntut Paling Juicy di Surabaya dengan Kuah Kaldu Pekat dan Daging yang Nikmat

rekomendasi kuliner sop buntut paling juicy di Surabaya../ Magnific/ tyasindayanti
JawaPos.com - Sop buntut adalah salah satu kuliner paling diminati di Surabaya, hadir dengan kuah rempah yang kaya, daging juicy yang sangat empuk, dan cita rasa yang sangat khas di setiap sendokannya.
Setiap warung sop buntut punya keistimewaan tersendiri, mulai dari teknik memasak unik, kuah berwarna pekat atau bening, hingga harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.
Dari warung pinggir kali yang sangat sederhana hingga depot legendaris yang sudah berdiri sejak 1930, pilihan tempat makan sop buntut di kota ini sangat beragam dan memanjakan.
Dilansir dari laman Travelingyuk dan Pinhome pada Senin (25/5), berikut tujuh rekomendasi kuliner sop buntut paling juicy di Surabaya.
1. Sop Buntut Gelora Pancasila
Warung yang berlokasi di Jl. Musi No. 48, Darmo dan buka setiap hari dari pukul 12.00 hingga 22.00 ini menghadirkan sop buntut dengan dua pilihan yaitu buntut bakar dan buntut rebus yang sama-sama sangat menggugah selera.
Kuah khas berwarna sedikit keruh dengan aroma cengkeh, pala, dan merica yang sangat berpadu sempurna tersedia dengan harga mulai dari Rp30.000–Rp50.000 per porsi.
2. Depot Sari Cantikan
Depot legendaris yang sudah berdiri sejak 1930 dan berlokasi di Jl. Karet No. 12, Bongkaran ini menghadirkan sop buntut dengan teknik memasak unik yaitu daging digoreng terlebih dahulu sebelum direbus menghasilkan tekstur sangat empuk dan gurih.
Daging buntut yang sangat lumer saat dikunyah menjadi keunggulan utama depot ini, dengan harga mulai dari Rp36.000–Rp45.000 dan menu pendamping rawon serta sate sumsum yang tidak kalah lezat.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik