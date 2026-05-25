12 Kuliner Nasi Pecel Paling Favorit di Surabaya, Lauk Melimpah Peyek Renyah dan Harganya Ramah

Rekomendasi kuliner nasi pecel paling favorit di Surabaya
JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner nasi pecel yang lezat dan sangat autentik untuk semua kalangan.
Dari warung pecel yang sudah berdiri sejak 1950 hingga penjual pecel malam yang selalu ramai antrean, nasi pecel favorit di Surabaya hadir dengan bumbu kacang yang sangat khas dan menggugah selera.
Bagi kamu yang sedang mencari nasi pecel terenak di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.
Dilansir dari laman Travelingyuk dan Pinhome pada Senin (25/5), berikut 12 rekomendasi kuliner nasi pecel paling favorit di Surabaya.
1. Nasi Pecel Bu Djoyo
Warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1950 ini berlokasi di Jalan Pandegiling Nomor 318A dan buka setiap hari mulai pukul 06.00, namun sangat disarankan datang lebih awal karena menu biasanya habis sekitar pukul 09.00.
Sajian nasi pecel khas Madiun ini hadir dengan bumbu kacang yang sangat kental, isian kemangi, kecambah, serundeng, berbagai lauk pauk, rempeyek, dan pilihan tambahan telur asin yang sangat menggugah selera.
2. Pecel Ambulance Bu Hana
Warung yang berlokasi di Jalan Kranggan, pelataran Pasar Blauran lama, ini sangat unik karena buka mulai pukul 23.00 dan selalu ramai oleh pembeli yang rela mengantre demi mendapatkan seporsi pecel lezat di tengah malam.
Menu yang tersedia sangat beragam mulai dari bali telur, ayam goreng, ayam bakar, hingga perkedel, dengan harga yang sangat terjangkau sekitar Rp 20.000 per porsi.
