Fatah Elhusein
Sabtu, 23 Mei 2026 | 01.40 WIB

7 Manfaat Jus Wortel untuk Kesehatan, Baik untuk Mata hingga Jaga Kesehatan Jantung

Ilustrasi wortel (Magnific)

JawaPos.com - Jus wortel menjadi salah satu minuman sehat yang cukup populer di kalangan masyarakat. Selain rasanya manis alami dan menyegarkan, minuman ini juga dikenal kaya akan vitamin dan antioksidan yang baik bagi tubuh. Tak heran, banyak orang mulai rutin mengonsumsi jus wortel sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari.

Selama ini wortel identik dengan manfaatnya untuk kesehatan mata. Padahal, sayuran berwarna oranye ini juga memiliki banyak manfaat lain, mulai dari menjaga kesehatan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga membantu menjaga kesehatan jantung.

Berbagai manfaat tersebut berasal dari kandungan nutrisi di dalam wortel, seperti beta karoten, vitamin A, vitamin C, kalium, lutein, hingga antioksidan. Jika dikonsumsi dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan, jus wortel bisa menjadi pilihan minuman sehat yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Dilansir dari laman Hallo Sehat dan Alodokter, berikut sejumlah manfaat jus wortel yang perlu diketahui.

1.Menjaga Kesehatan Mata 

Manfaat jus wortel yang paling dikenal adalah membantu menjaga kesehatan mata. Wortel mengandung beta karoten, lutein, dan zeaxanthin yang baik untuk mendukung fungsi penglihatan. 

Beta karoten akan diubah tubuh menjadi vitamin A yang penting untuk menjaga retina mata tetap sehat. Sementara lutein dan zeaxanthin berperan melindungi mata dari kerusakan akibat paparan cahaya biru dan penuaan.

Konsumsi jus wortel secara rutin juga dipercaya dapat membantu menurunkan risiko degenerasi makula dan katarak pada usia lanjut.

2. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh 

Jus wortel kaya akan vitamin A dan vitamin C yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Kedua vitamin ini membantu tubuh memproduksi antibodi dan melawan infeksi dari virus maupun bakteri. 

