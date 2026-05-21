Tren Hair Coloring Grey Blending dengan Pendekatan Personal, Tak Cuma Asal Pilih Warna

Tren pewarnaan rambut atau hair coloring masih banyak diminati masyarakat. Salah satu layanan hair coloring yang sedang naik daun adalah grey blending. (IST)
JawaPos.com – Tren pewarnaan rambut atau hair coloring masih banyak diminati masyarakat. Salah satu layanan hair coloring yang sedang naik daun adalah grey blending.
Tak bisa dipungkiri, hair coloring menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang ingin ‘menutupi’ uban. Tapi, dengan teknik grey blending, alih-alih menutupi seutuhnya uban, rambut yang memutih tersebut justru terlihat disamarkan.
Hair artist dan educator, Vincent Max, mengungkapkan, grey blending ini merupakan teknik hair coloring modern yang digunakan untuk menyamarkan uban dengan membaurkan warna dasar. Hasilnya akan lebih natural, lembut, dan berdimensi dibanding metode pewarnaan konvensional.
Sehingga, tidak lagi menutupi uban dengan warna hitam tapi rambut tetap terlihat indah serta sehat. “Pendekatan tersebut membuat rambut terlihat lebih elegan tanpa menghasilkan garis tumbuh uban yang terlalu kontras,” ujar Vincent max yang juga pendiri Studio31 Hairdesign baru-baru ini.
Diungkapkan Vincent, teknik grey blending kini mulai populer, khususnya di kalangan perempuan usia 30 tahun ke atas yang ingin tampil modern tanpa kehilangan kesan natural.
Hair Coloring Pendekatan Personal
Di luar dari teknik grey blending untuk menutupi uban, dalam menentukan warna dalam pewarnaan rambut tidak bisa sembarangan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren hair coloring di Indonesia mengalami perubahan signifikan.
Warna seperti ash brown, beige blonde, mocha brown, hingga soft copper mulai banyak dipilih karena memberikan kesan elegan namun tetap cocok digunakan sehari-hari. Tak hanya anak muda, kalangan professional hingga pebisnis kini mulai menjadikan hair coloring sebagai personal branding.
Untuk itu, berbeda dengan salon konvensional yang hanya berorientasi pada pergantian warna rambut, salon modern seperti Studio31 Hairdesign lebih menitikberatkan pada desain warna yang disesuaikan karakter pelanggan. Hal ini dikarenakan, para pelanggan mencari salon dengan kualitas pengerjaan yang detail, hasil warna presisi, hingga pengalaman treatment yang lebih eksklusif.
Dijelaskan Vincent, biasanya pihaknya akan melayani pelanggan melalui tahap analisa kondisi rambut, histori chemical, hingga diskusi mengenai hasil warna yang diinginkan. Termasuk pendekatan dari warna kulit, bentuk wajah, hingga gaya hidup menjadi bagian penting dalam menentukan hasil akhir coloring.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah