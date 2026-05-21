Tren Hair Coloring Grey Blending dengan Pendekatan Personal, Tak Cuma Asal Pilih Warna

JawaPos.com – Tren pewarnaan rambut atau hair coloring masih banyak diminati masyarakat. Salah satu layanan hair coloring yang sedang naik daun adalah grey blending.

Tak bisa dipungkiri, hair coloring menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang ingin ‘menutupi’ uban. Tapi, dengan teknik grey blending, alih-alih menutupi seutuhnya uban, rambut yang memutih tersebut justru terlihat disamarkan.

Hair artist dan educator, Vincent Max, mengungkapkan, grey blending ini merupakan teknik hair coloring modern yang digunakan untuk menyamarkan uban dengan membaurkan warna dasar. Hasilnya akan lebih natural, lembut, dan berdimensi dibanding metode pewarnaan konvensional.

Sehingga, tidak lagi menutupi uban dengan warna hitam tapi rambut tetap terlihat indah serta sehat. “Pendekatan tersebut membuat rambut terlihat lebih elegan tanpa menghasilkan garis tumbuh uban yang terlalu kontras,” ujar Vincent max yang juga pendiri Studio31 Hairdesign baru-baru ini.

Diungkapkan Vincent, teknik grey blending kini mulai populer, khususnya di kalangan perempuan usia 30 tahun ke atas yang ingin tampil modern tanpa kehilangan kesan natural.

Hair Coloring Pendekatan Personal

Di luar dari teknik grey blending untuk menutupi uban, dalam menentukan warna dalam pewarnaan rambut tidak bisa sembarangan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren hair coloring di Indonesia mengalami perubahan signifikan.

Warna seperti ash brown, beige blonde, mocha brown, hingga soft copper mulai banyak dipilih karena memberikan kesan elegan namun tetap cocok digunakan sehari-hari. Tak hanya anak muda, kalangan professional hingga pebisnis kini mulai menjadikan hair coloring sebagai personal branding.

Untuk itu, berbeda dengan salon konvensional yang hanya berorientasi pada pergantian warna rambut, salon modern seperti Studio31 Hairdesign lebih menitikberatkan pada desain warna yang disesuaikan karakter pelanggan. Hal ini dikarenakan, para pelanggan mencari salon dengan kualitas pengerjaan yang detail, hasil warna presisi, hingga pengalaman treatment yang lebih eksklusif.