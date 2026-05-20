Rabbany Wanadriani
Rabu, 20 Mei 2026 | 21.12 WIB

5 Efek Negatif Akibat Cuci Muka dengan Air Panas, Salah Satunya Mempercepat Penuaan

JawaPos.com - Mencuci wajah merupakan salah satu langkah paling penting dalam rutinitas perawatan kulit sehari-hari. Namun, selain penggunaan produk pembersih, suhu air yang digunakan juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan kulit wajah.

Pemilihan suhu air saat mencuci muka sebaiknya disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Pasalnya, penggunaan air yang terlalu panas maupun terlalu dingin dapat memberikan dampak kurang baik bagi kulit wajah.

Dikutip dari English Jagran, terdapat lima dampak yang bisa muncul akibat kebiasaan mencuci wajah menggunakan air panas.

1. Menghilangkan Kelembapan

Saat Anda mencuci muka dengan air panas, hal itu mengurangi jumlah minyak alami yang dibutuhkan kulit sehingga membuat kulit menjadi kering dan kasar.

Air panas mengganggu keseimbangan pH kulit dan mengurangi kelembapan serta nutrisi yang dibutuhkan kulit.

2. Kulit sensitif

Jika Anda memiliki kulit sensitif, Anda harus menghindari mencuci muka dengan air panas.

Mencuci muka dengan air panas akan meninggalkan bekas merah akibat peradangan pada kulit.

Hal ini akan membuat kulit Anda merah dan lebih sensitif.

3. Penuaan

Menggunakan air panas yang berlebihan untuk mencuci wajah juga dapat menyebabkan penuaan.

Hal ini dapat merusak kolagen dan elastisitas kulit.

 Oleh karena itu, selalu cuci wajah Anda dengan air hangat kuku untuk mencegah penuaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
