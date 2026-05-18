Relationship Burnout: 6 Tanda Kelelahan Emosional dalam Hubungan yang Sering Disalahpahami

JawaPos.com - Kehangatan di awal hubungan bisa memudar tiba-tiba tanpa ada pemicu masalah yang besar. Hubungan perlahan terasa membebani, momen kebersamaan tak lagi dinanti, dan hal sepele seperti membalas chat pasangan pun berubah menjadi hal yang melelahkan.

Ini bukan berarti kamu tidak lagi mencintai pasangan. Bisa jadi kamu sedang mengalami relationship burnout, kondisi kelelahan emosional dalam hubungan yang lebih umum terjadi dari yang banyak orang sadari, dan yang lebih penting, bisa diatasi jika ditangani dengan cara yang tepat.

Apa Itu Relationship Burnout? Relationship burnout adalah kondisi kelelahan emosional yang terjadi dalam hubungan romantis, di mana salah satu atau bahkan keduanya mulai merasa stres, kehilangan semangat, dan pesimis terhadap kelangsungan hubungan.

Ini bukan sekadar sedang dalam fase membosankan atau sedang banyak pikiran. Burnout dalam hubungan adalah kondisi yang lebih dalam, dan kalau dibiarkan terus tanpa ditangani, bisa perlahan menggerus komitmen yang selama ini sudah dibangun bersama.

Yang membuat relationship burnout berbeda dari pertengkaran biasa adalah sifatnya yang menyeluruh. Bukan hanya soal satu konflik yang belum selesai, tapi soal rasa lelah yang sudah menumpuk dalam waktu lama.

Seseorang yang mengalaminya bisa merasa kesepian meski pasangan ada di sebelahnya, mempertanyakan apakah hubungan ini masih layak dilanjutkan, bahkan lebih memilih fokus pada hal lain di luar hubungan sebagai pelarian.

Ciri-Ciri Relationship Burnout yang Perlu Dikenali 1. Pertengkaran tanpa alasan jelas Pertengkaran dalam hubungan itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika pertengkaran terjadi hampir setiap hari, dipicu oleh hal-hal yang sebelumnya tidak pernah jadi masalah.

Nada suara pasangan bisa tiba-tiba terasa menyebalkan. Ketika ambang toleransi sudah sangat rendah seperti ini, itu bukan soal nada suara, itu tanda bahwa ada kelelahan yang sudah lama menumpuk di dalam.

2. Ikatan emosional terasa memudah Kamu tidak lagi merasakan kehangatan yang biasanya muncul ketika bersama pasangan. Ketika pasanganmu tidak memberi kabar seharian, kamu tidak lagi khawatir.