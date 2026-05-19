4 Ciri Teman yang Tersenyum Manis di Depan, tetapi Diam-Diam Menikmati Kesulitan Hidup Anda

JawaPos.Com - Sikap orang-orang terdekat di sekitar Anda, tidak selalu terlihat jelas dari wajah atau kata-kata yang diucapkan.

Beberapa teman dekat bahkan mampu tersenyum dengan sangat manis, berbicara lembut, dan terlihat mendukung, tetapi diam-diam menyimpan rasa iri atau kepuasan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan.

Hubungan seperti ini sering sulit disadari karena perilaku mereka tampak normal di permukaan.

Mereka tidak selalu menyerang secara langsung, tetapi menunjukkan tanda-tanda tertentu yang perlahan terasa melelahkan secara emosional.

Dalam psikologi sosial, sebagian orang memang memiliki kecenderungan merasa lebih baik ketika melihat orang lain gagal atau terpuruk.

Perasaan itu biasanya muncul karena iri hati, persaingan tersembunyi, atau kebutuhan untuk merasa lebih unggul dibanding orang lain.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat ciri yang sering muncul pada orang di sekitar Anda yang terlihat ramah tetapi diam-diam menikmati kesulitan hidup Anda.

1. Mereka Terlihat Sangat Penasaran Saat Anda Sedang Bermasalah

Orang yang benar-benar peduli biasanya ingin membantu ketika mendengar Anda sedang mengalami kesulitan.

Namun, orang yang diam-diam menikmati penderitaan orang lain sering menunjukkan rasa penasaran yang terasa berbeda.

Mereka tampak terlalu antusias mendengar masalah Anda, bertanya terlalu detail, bahkan terlihat bersemangat ketika membahas kegagalan atau kesulitan yang sedang Anda alami.

Awalnya perilaku ini mungkin terlihat seperti bentuk perhatian biasa. Tetapi jika diperhatikan lebih jauh, respons mereka sering tidak benar-benar memberikan ketenangan atau solusi.

Mereka lebih menikmati cerita masalahnya dibanding membantu mencari jalan keluar.

Dalam banyak situasi, mereka juga terlihat lebih aktif menghubungi Anda ketika hidup sedang berantakan dibanding saat hidup Anda berjalan baik.