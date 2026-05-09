Tidak Memiliki Teman Dekat Sama Sekali dalam Hidup? Anda Mungkin Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki lingkaran pertemanan yang erat. Ada orang yang mudah membangun koneksi emosional, sementara yang lain merasa selalu “di luar lingkaran” meskipun sering berada di tengah banyak orang.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kesulitan memiliki teman dekat sering kali bukan hanya soal nasib sosial atau lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pola perilaku yang dilakukan berulang-ulang tanpa disadari.

Banyak orang mengira mereka hanya “kurang beruntung” dalam hubungan sosial. Padahal, kadang ada kebiasaan kecil yang diam-diam menciptakan jarak emosional dengan orang lain. Perilaku ini tidak selalu buruk atau jahat.

Sebagian justru muncul sebagai mekanisme perlindungan diri akibat pengalaman masa lalu, rasa takut ditolak, atau kebiasaan hidup mandiri terlalu lama.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), jika Anda merasa tidak memiliki satu pun teman dekat yang benar-benar bisa diajak berbagi cerita, didengar, atau dicari saat masa sulit, mungkin beberapa perilaku berikut terasa familiar.

1. Anda Terlalu Mandiri dan Sulit Meminta Bantuan

Sekilas, mandiri adalah sifat yang positif. Namun dalam hubungan sosial, terlalu mandiri bisa membuat orang lain merasa tidak dibutuhkan.

Orang yang kesulitan memiliki teman dekat sering kali terbiasa mengurus semuanya sendiri. Mereka jarang meminta bantuan, jarang curhat, dan hampir tidak pernah menunjukkan sisi rapuhnya. Akibatnya, hubungan yang terbentuk terasa dangkal karena kedekatan emosional biasanya muncul saat dua orang saling membutuhkan dan saling terbuka.

Dalam psikologi hubungan, kerentanan emosional adalah salah satu fondasi kedekatan. Ketika seseorang selalu terlihat “baik-baik saja”, orang lain akan menganggap tidak ada ruang untuk masuk lebih dalam ke kehidupannya.