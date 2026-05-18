Zero Post: Tren Gen Z yang Pilih Diam di Media Sosial dan Alasan Lebih Dalam dari yang Dikira

JawaPos.com - Pernah mampir ke profil Instagram seseorang yang feed-nya kosong, tapi orangnya tetap rajin nge-like, nonton story, dan mengikuti perkembangan tren dari balik layar?

Itu bukan akun bot, dan orang itu tidak sedang hiatus. Tren yang disebut zero post ini semakin ramai dipraktikkan anak muda, dan alasan di baliknya jauh lebih kompleks dari sekadar malas upload.

Apa Itu Zero Post dan Kenapa Tiba-Tiba Ramai?

Zero post menggambarkan kebiasaan pengguna media sosial yang tetap aktif menjelajah konten, menonton video, dan mengikuti perkembangan tren, tapi memilih untuk tidak mengunggah apa pun di akun mereka sendiri.

Bukan karena tidak punya cerita untuk dibagikan, tapi karena mereka memang tidak mau. Istilah ini muncul seiring pergeseran besar dalam cara Gen Z berhubungan dengan platform digital, dari ruang ekspresi publik menjadi alat konsumsi yang lebih privat dan selektif.

Pergeseran ini lahir sebagai reaksi terhadap tekanan estetika visual dan budaya oversharing yang sempat mendominasi media sosial dalam beberapa tahun terakhir.

Alih-alih terbebani menyusun feed yang sempurna atau memikirkan jejak digital permanen, Gen Z kini memilih cara bersosialisasi yang lebih intim dan tidak meninggalkan jejak di ruang publik digital.

4 Alasan Gen Z Memilih Zero Post

1. Kelelahan tampil sempurna yang sudah mencapai titik jenuh