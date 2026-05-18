Orang yang Menghindari 10 Kebiasaan Ini Sebelum Tidur, Biasanya Bangun Lebih Segar dan Tidurnya Jauh Lebih Nyenyak

JawaPos.Com - Tubuh membutuhkan istirahat yang berkualitas untuk menjaga energi, suasana hati, dan kesehatan secara keseluruhan.

Namun banyak orang merasa sudah tidur cukup lama tetapi tetap bangun dalam keadaan lelah, sulit fokus, dan tidak segar saat pagi hari tiba.

Kondisi tersebut sering bukan hanya soal kurang tidur, melainkan karena kebiasaan kecil sebelum tidur yang diam-diam mengganggu kualitas istirahat.

Aktivitas yang terlihat sepele ternyata bisa membuat otak sulit rileks dan tubuh tidak benar-benar masuk ke fase tidur yang dalam.

Menariknya, orang yang tidur lebih nyenyak biasanya memiliki rutinitas malam yang lebih tenang dan teratur.

Mereka menghindari beberapa kebiasaan tertentu yang sering membuat tubuh tetap aktif meskipun waktu istirahat sudah tiba.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan yang biasanya dihindari orang sebelum tidur agar tubuh bisa bangun lebih segar dan pikiran terasa jauh lebih ringan.

1. Bermain Ponsel Terlalu Lama di Tempat Tidur

Kebiasaan memainkan ponsel sebelum tidur sangat sering dilakukan banyak orang.

Sebagian merasa hanya ingin melihat media sosial sebentar, menonton video singkat, atau membaca berita. Namun tanpa disadari, waktu terus berjalan hingga larut malam.

Cahaya dari layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu tubuh merasa mengantuk.

Akibatnya, otak tetap aktif dan sulit benar-benar rileks meskipun tubuh sudah lelah.

Orang yang tidurnya lebih berkualitas biasanya mulai mengurangi penggunaan ponsel beberapa waktu sebelum tidur agar pikiran lebih tenang.

2. Mengonsumsi Kafein pada Malam Hari