Jika Anda Menghindari 9 Kebiasaan Ini Sebelum Tidur, Anda Selangkah Lebih Maju daripada Kebanyakan Orang dalam Hidup Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidur sering dianggap sebagai “waktu istirahat” semata. Padahal, dalam perspektif psikologi, kualitas tidur adalah fondasi penting bagi kesehatan mental, produktivitas, hingga kemampuan mengambil keputusan. Banyak orang berusaha memperbaiki hidupnya dengan bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, atau belajar lebih banyak—tetapi melupakan satu hal mendasar: apa yang mereka lakukan sebelum tidur.



Kebiasaan malam hari memiliki dampak besar pada cara otak memproses emosi, menyimpan memori, dan mempersiapkan tubuh untuk hari berikutnya. Jika Anda mampu menghindari beberapa kebiasaan buruk berikut ini, Anda sebenarnya sudah berada selangkah lebih maju dibandingkan kebanyakan orang.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (28/4), terdapat 9 kebiasaan yang sebaiknya dihindari sebelum tidur menurut psikologi:



1. Menggunakan Gadget Secara Berlebihan



Paparan cahaya biru dari layar ponsel, tablet, atau laptop dapat mengganggu produksi melatonin—hormon yang membantu Anda tidur. Secara psikologis, scrolling tanpa henti juga membuat otak tetap “aktif”, sehingga sulit masuk ke fase relaksasi.



Selain itu, konsumsi konten (media sosial, berita, atau video) sering kali memicu emosi seperti cemas, iri, atau overthinking—semua ini tidak ideal menjelang tidur.



2. Memikirkan Masalah Tanpa Solusi



Banyak orang menggunakan waktu sebelum tidur untuk “merenung”, tetapi sering kali berubah menjadi overthinking. Otak cenderung memperbesar masalah saat malam hari karena minim distraksi.



Psikologi menyebut ini sebagai rumination, yaitu pola berpikir berulang yang tidak produktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, ini justru meningkatkan stres dan mengganggu kualitas tidur.



3. Mengonsumsi Kafein Terlalu Dekat dengan Waktu Tidur



Kafein tidak hanya membuat Anda terjaga, tetapi juga memengaruhi kedalaman tidur. Bahkan jika Anda merasa bisa tidur setelah minum kopi, kualitas tidur Anda kemungkinan tetap menurun.



Dalam jangka panjang, ini dapat memengaruhi konsentrasi, mood, dan kemampuan kognitif.



4. Membawa Pekerjaan ke Tempat Tidur



Tempat tidur seharusnya diasosiasikan dengan istirahat, bukan stres atau tekanan. Jika Anda sering bekerja di tempat tidur, otak akan mulai mengaitkan ruang tersebut dengan aktivitas mental yang intens.



Akibatnya, ketika Anda ingin tidur, pikiran tetap berada dalam “mode kerja”.



5. Makan Berlebihan Sebelum Tidur



Makan terlalu banyak di malam hari memaksa tubuh bekerja keras untuk mencerna makanan saat seharusnya beristirahat. Ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan gangguan tidur.



Selain itu, psikologi perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan makan malam berlebihan sering dikaitkan dengan regulasi emosi yang buruk—misalnya makan karena stres.



6. Mengabaikan Rutinitas Tidur



Otak manusia menyukai pola. Tidur pada jam yang berbeda-beda setiap malam membuat ritme sirkadian terganggu.



Tanpa rutinitas yang konsisten, tubuh sulit “mengenali” kapan waktunya tidur, sehingga kualitas tidur menurun dan Anda bangun dengan perasaan lelah.



7. Menonton atau Membaca Hal yang Terlalu Intens



Film menegangkan, berita negatif, atau diskusi emosional sebelum tidur dapat memicu respons stres. Sistem saraf menjadi aktif, detak jantung meningkat, dan otak sulit tenang.



Psikologi menyarankan untuk memilih aktivitas yang menenangkan seperti membaca buku ringan atau mendengarkan musik lembut.



8. Mengabaikan Kebutuhan Emosional



Banyak orang menekan emosi sepanjang hari, dan emosi tersebut muncul kembali saat malam. Jika Anda tidak memberi ruang untuk memproses perasaan, pikiran akan “menagihnya” saat Anda mencoba tidur.



Menulis jurnal atau refleksi ringan bisa membantu mengurangi beban mental ini.



9. Tidak Memberi Waktu untuk “Shutdown Mental”



Sama seperti komputer, otak juga membutuhkan waktu untuk “dimatikan secara perlahan”. Jika Anda langsung dari aktivitas sibuk ke tempat tidur, otak belum sempat bertransisi.



Ritual sederhana seperti meditasi, stretching ringan, atau membaca bisa membantu menciptakan jeda ini.



Kenapa Ini Penting?



Menurut psikologi, tidur bukan hanya soal durasi, tetapi kualitas. Tidur yang baik berperan dalam:



Regulasi emosi

Pengambilan keputusan

Kreativitas

Kesehatan mental jangka panjang



Orang yang menjaga kebiasaan sebelum tidur cenderung memiliki kontrol diri lebih baik, tingkat stres lebih rendah, dan performa yang lebih stabil dalam hidup sehari-hari.



Penutup



Kesuksesan bukan hanya dibangun dari apa yang Anda lakukan di siang hari, tetapi juga dari bagaimana Anda menutup hari tersebut. Menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum tidur mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang.



Jika Anda mulai memperbaiki rutinitas malam Anda hari ini, Anda tidak hanya akan tidur lebih nyenyak—Anda juga sedang membangun versi diri yang lebih fokus, tenang, dan siap menghadapi hidup.



