5 Keterampilan Hidup yang Sering Dimiliki Orang Sukses Meski Mereka Tidak Selalu Memiliki IQ Tinggi

JawaPos.Com - Banyak orang menganggap kesuksesan hanya dimiliki mereka yang memiliki kecerdasan luar biasa atau nilai akademis yang tinggi.

Padahal dalam kehidupan nyata, tidak sedikit orang yang justru berhasil membangun karier, hubungan sosial, dan kehidupan finansial yang baik meskipun mereka tidak dikenal sebagai sosok paling pintar.

Kesuksesan sering kali lebih dipengaruhi oleh cara seseorang menghadapi tekanan, membangun hubungan dengan orang lain, serta kemampuan bertahan dalam situasi sulit.

Inilah sebabnya banyak orang dengan IQ biasa saja justru mampu berkembang lebih jauh dibanding mereka yang sangat cerdas tetapi sulit mengelola kehidupan sehari-hari.

Menurut psikologi, beberapa keterampilan hidup memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan seseorang dalam jangka panjang.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima keterampilan hidup yang sering dimiliki orang sukses meskipun mereka tidak selalu memiliki IQ tinggi.