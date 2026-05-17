5 Keterampilan Hidup yang Sering Dimiliki Orang Sukses Meski Mereka Tidak Selalu Memiliki IQ Tinggi

Ilustrasi orang yang sukses. (Magnific)
JawaPos.Com - Banyak orang menganggap kesuksesan hanya dimiliki mereka yang memiliki kecerdasan luar biasa atau nilai akademis yang tinggi.
Padahal dalam kehidupan nyata, tidak sedikit orang yang justru berhasil membangun karier, hubungan sosial, dan kehidupan finansial yang baik meskipun mereka tidak dikenal sebagai sosok paling pintar.
Kesuksesan sering kali lebih dipengaruhi oleh cara seseorang menghadapi tekanan, membangun hubungan dengan orang lain, serta kemampuan bertahan dalam situasi sulit.
Inilah sebabnya banyak orang dengan IQ biasa saja justru mampu berkembang lebih jauh dibanding mereka yang sangat cerdas tetapi sulit mengelola kehidupan sehari-hari.
Menurut psikologi, beberapa keterampilan hidup memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan seseorang dalam jangka panjang.
Dilansir dari Yourtango, inilah lima keterampilan hidup yang sering dimiliki orang sukses meskipun mereka tidak selalu memiliki IQ tinggi.
1. Pandai Mengelola Emosi Saat Menghadapi Tekanan
Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tekanan pekerjaan, masalah keuangan, konflik keluarga, hingga kegagalan sering datang tanpa bisa diprediksi.
Orang yang sukses biasanya bukan mereka yang tidak pernah mengalami masalah, melainkan mereka yang mampu tetap tenang ketika menghadapi tekanan.
Mereka tidak mudah panik, tidak cepat meluapkan emosi secara berlebihan, dan tetap mencoba berpikir jernih dalam situasi sulit.
Kemampuan mengelola emosi seperti ini sering disebut sebagai kecerdasan emosional.
Menurut psikologi, kecerdasan emosional memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan karena membantu seseorang menjaga hubungan sosial, mengambil keputusan lebih baik, dan tidak mudah hancur ketika menghadapi kegagalan.
Banyak orang pintar gagal berkembang karena emosinya sulit dikendalikan.
Sebaliknya, orang yang mampu mengatur emosi biasanya lebih mudah bertahan dan terus maju dalam berbagai situasi kehidupan.
2. Mampu Berkomunikasi dengan Baik kepada Orang Lain
