Orang yang Sukses di Semua Hal yang Mereka Tekuni, Biasanya Mempraktikkan 5 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

Orang-orang yang berhasil dalam karier, bisnis, pendidikan, maupun kehidupan pribadi umumnya tidak melakukan hal yang luar biasa setiap hari—mereka melakukan hal-hal sederhana dengan cara yang sangat konsisten.



Psikologi perilaku menyebut bahwa kebiasaan (habit) adalah fondasi utama perubahan jangka panjang. Otak manusia cenderung menghemat energi dengan mengulang pola yang sudah familiar. Karena itu, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dapat membentuk identitas seseorang dalam jangka panjang.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat lima kebiasaan harian yang paling sering ditemukan pada orang-orang sukses menurut berbagai temuan psikologi modern.



1. Memulai Hari dengan Rutinitas yang Terstruktur



Orang yang sukses biasanya tidak memulai hari mereka secara acak. Mereka memiliki rutinitas pagi yang jelas, bahkan jika sederhana.



Psikologi menunjukkan bahwa keputusan di pagi hari menguras “mental energy” atau energi pengambilan keputusan. Semakin banyak keputusan kecil yang dibuat di pagi hari, semakin cepat seseorang mengalami decision fatigue (kelelahan membuat keputusan).



Itulah mengapa banyak orang sukses mengurangi pilihan di pagi hari dengan rutinitas tetap, seperti:



Bangun di jam yang sama setiap hari

Merapikan tempat tidur

Olahraga ringan atau stretching

Sarapan sederhana namun bergizi

Menentukan 1–3 prioritas utama hari itu



Rutinitas ini bukan tentang “disiplin kaku”, tetapi tentang mengurangi beban mental agar otak bisa fokus pada hal yang lebih penting.



2. Menentukan Prioritas dengan Jelas (Bukan Sekadar Sibuk)



Salah satu kesalahan terbesar orang pada umumnya adalah menganggap sibuk sama dengan produktif. Padahal menurut psikologi kognitif, manusia cenderung terjebak dalam aktivitas yang memberikan rasa “sibuk palsu” (pseudo-productivity).



Orang yang sukses memiliki kebiasaan untuk selalu bertanya:



“Apa 1–3 hal paling penting yang jika saya selesaikan hari ini, akan membuat hari saya berhasil?”



Ini selaras dengan prinsip Pareto (80/20), di mana sebagian kecil aktivitas biasanya menghasilkan sebagian besar hasil.



Mereka tidak mengisi hari dengan banyak tugas kecil tanpa arah, tetapi memilih tugas yang benar-benar berdampak besar.



3. Melatih Fokus dan Menghindari Distraksi



Di era digital, kemampuan fokus menjadi salah satu “super skill” yang paling langka. Psikologi perhatian menunjukkan bahwa setiap kali seseorang berpindah fokus (misalnya dari pekerjaan ke media sosial), otak membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi fokus penuh. Ini disebut attention residue.



Orang yang sukses biasanya:



Membatasi penggunaan media sosial pada jam tertentu

Bekerja dalam blok waktu (time blocking)

Menggunakan teknik seperti deep work

Mematikan notifikasi saat bekerja



Mereka bukan tidak terganggu, tetapi mereka melatih sistem untuk kembali ke fokus dengan cepat.



Dalam jangka panjang, kemampuan ini membuat mereka menyelesaikan lebih banyak pekerjaan berkualitas dalam waktu yang lebih singkat.



4. Belajar dan Refleksi Setiap Hari



Salah satu perbedaan paling besar antara orang yang berkembang dan yang stagnan adalah kebiasaan belajar terus-menerus.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan growth mindset—keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran.



Orang sukses biasanya meluangkan waktu untuk:



Membaca (buku, artikel, jurnal)

Mendengarkan podcast atau materi edukatif

Mengevaluasi keputusan hari itu

Menulis jurnal singkat tentang apa yang dipelajari



Refleksi harian membantu otak mengubah pengalaman menjadi pembelajaran, bukan sekadar rutinitas yang berlalu begitu saja.



Tanpa refleksi, seseorang bisa mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali tanpa sadar.



5. Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental



Psikologi modern sangat menekankan hubungan antara tubuh dan pikiran. Fungsi kognitif seperti fokus, pengambilan keputusan, dan kreativitas sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik.



Orang yang sukses cenderung menjaga:



Kualitas tidur yang cukup dan konsisten

Aktivitas fisik seperti olahraga ringan hingga intens

Pola makan yang stabil

Manajemen stres (meditasi, jalan santai, atau hobi)



Kurang tidur saja dapat menurunkan kemampuan kognitif secara signifikan, termasuk daya ingat dan kontrol emosi. Karena itu, banyak orang sukses menganggap kesehatan sebagai “aset produktivitas utama”, bukan sekadar gaya hidup.



Penutup



Kesuksesan bukanlah hasil dari satu momen besar, melainkan akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Psikologi menunjukkan bahwa perubahan besar terjadi bukan karena motivasi sesaat, tetapi karena sistem kebiasaan yang stabil.



Kelima kebiasaan di atas—rutinitas pagi yang terstruktur, prioritas yang jelas, fokus yang terlatih, pembelajaran harian, dan menjaga kesehatan—bukanlah sesuatu yang rumit. Namun justru karena sederhana, banyak orang mengabaikannya.



