5 Manfaat Minyak Almond untuk Kesehatan Kulit, Salah Satunya Kurangi Jerawat

Ilustrasi seorang wanita yang memegang botol minyak almond. (SHVETS production/Pexels)

JawaPos.com – Minyak almond dikenal sebagai salah satu bahan alami yang memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan kulit.

Kandungan nutrisinya mampu membantu melembapkan kulit secara optimal sehingga terasa lebih lembut, halus, dan kenyal. Selain itu, minyak almond juga diperkaya vitamin E, antioksidan, serta asam lemak esensial yang baik untuk perawatan kulit sehari-hari.

Bagi pemilik kulit sensitif, minyak almond dinilai bermanfaat karena memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan kemerahan sekaligus mengurangi iritasi pada kulit.

Tak hanya itu, penggunaan rutin minyak almond dipercaya dapat membantu menyamarkan stretch mark dan bekas luka secara perlahan dengan memperbaiki warna serta tekstur kulit.

Minyak almond juga sering dimanfaatkan sebagai pembersih makeup alami dan membantu meredakan gejala masalah kulit seperti psoriasis maupun eksim.

Berkat efek melembapkan dan menyegarkan yang dimilikinya, memasukkan minyak almond ke dalam rutinitas perawatan dapat membantu menjaga kulit tetap sehat dan terawat.