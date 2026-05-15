Jika Seseorang Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Mereka Sedang Mencoba Menjauhkan Diri dari Anda Menurut Psikologi



JawaPos.com - Dalam hubungan apa pun—pertemanan, keluarga, hubungan romantis, atau lingkungan kerja—kedekatan emosional tidak selalu berjalan stabil. Ada masa ketika seseorang terasa hangat dan terbuka, tetapi di waktu lain mereka mulai menjaga jarak. Perubahan ini sering kali tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, ada pola perilaku kecil yang perlahan menunjukkan bahwa seseorang sedang mencoba menciptakan jarak emosional.



Psikologi interpersonal menjelaskan bahwa manusia cenderung menghindari konfrontasi langsung ketika ingin menarik diri dari sebuah hubungan. Banyak orang tidak secara terang-terangan mengatakan, “Aku ingin menjauh.” Mereka memilih cara yang lebih halus, seperti mengurangi komunikasi, menghindari percakapan mendalam, atau menjadi sulit dijangkau.



Tentu saja, satu perilaku saja tidak selalu berarti seseorang ingin meninggalkan hubungan. Orang bisa sibuk, lelah, stres, atau sedang menghadapi masalah pribadi. Namun jika beberapa tanda berikut muncul secara konsisten dan berlangsung lama, ada kemungkinan besar mereka memang sedang menciptakan jarak.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 perilaku yang menurut psikologi sering menunjukkan bahwa seseorang sedang mencoba menjauhkan diri dari Anda.



1. Mereka Mulai Mengurangi Intensitas Komunikasi



Salah satu tanda paling umum adalah komunikasi yang semakin jarang dan terasa dingin.



Dulu mereka mungkin cepat membalas pesan, sering memulai percakapan, atau tampak antusias berbicara dengan Anda. Namun sekarang balasannya singkat, lambat, dan hanya seperlunya.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi adalah bentuk investasi emosional. Ketika seseorang mulai mengurangi komunikasi secara sengaja, itu sering kali berarti mereka juga sedang mengurangi keterlibatan emosional.



Perubahan ini biasanya terlihat melalui:



Balasan pesan yang semakin lama

Jawaban pendek seperti “iya,” “oke,” atau “nanti ya”

Jarang menghubungi lebih dulu

Tidak lagi tertarik memperpanjang percakapan

Menghindari telepon atau pertemuan langsung



Yang paling penting bukan hanya frekuensinya, tetapi perubahan polanya. Jika seseorang yang biasanya aktif tiba-tiba menjadi pasif secara konsisten, itu bisa menjadi sinyal bahwa mereka sedang menciptakan jarak.



2. Mereka Selalu Terlihat Sibuk untuk Anda



Setiap orang tentu memiliki kesibukan. Namun ada perbedaan antara benar-benar sibuk dan terus-menerus menghindari interaksi.



Menurut psikologi sosial, manusia biasanya meluangkan waktu untuk hal yang mereka anggap penting secara emosional. Ketika seseorang terus berkata “lagi sibuk” tanpa pernah mencoba mencari waktu alternatif, kemungkinan besar prioritas emosionalnya telah berubah.



Beberapa contoh perilaku ini meliputi:



Selalu menunda ajakan bertemu

Membatalkan rencana di menit terakhir

Tidak menawarkan jadwal pengganti

Terlihat aktif dengan orang lain tetapi sulit hadir untuk Anda



Ini bukan tentang seberapa padat jadwal mereka, melainkan seberapa besar usaha yang masih mereka lakukan untuk mempertahankan hubungan.



3. Percakapan Menjadi Dangkal dan Formal



Hubungan yang dekat biasanya dipenuhi percakapan personal, spontan, dan emosional. Ketika seseorang mulai menjauh, percakapan sering berubah menjadi formal dan minim kedalaman.



Mereka mungkin masih berbicara dengan Anda, tetapi hanya membahas hal-hal umum:



Cuaca

Pekerjaan

Tugas sehari-hari

Hal-hal praktis



Mereka menghindari topik yang lebih pribadi seperti perasaan, impian, masalah hidup, atau pengalaman emosional.



Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional withdrawal atau penarikan emosional. Orang yang ingin menjaga jarak sering kali tetap mempertahankan komunikasi dasar demi sopan santun, tetapi menghindari koneksi emosional yang lebih dalam.



Anda mungkin mulai merasa percakapan terasa “kering,” canggung, atau kehilangan kehangatan yang dulu ada.



4. Mereka Tidak Lagi Penasaran Tentang Kehidupan Anda



Salah satu ciri hubungan sehat adalah adanya rasa ingin tahu terhadap kehidupan satu sama lain.



Ketika seseorang masih peduli secara emosional, mereka biasanya ingin tahu:



Bagaimana hari Anda berjalan

Apa yang sedang Anda pikirkan

Masalah apa yang sedang Anda hadapi

Hal apa yang membuat Anda bahagia



Namun saat seseorang mulai menjauh, rasa penasaran itu perlahan menghilang.



Mereka mendengarkan sekadarnya, jarang bertanya lebih lanjut, atau tampak tidak terlalu tertarik dengan cerita Anda. Bahkan ketika Anda membagikan sesuatu yang penting, respons mereka terasa datar.



Dalam banyak kasus, ini terjadi karena mereka sedang mengurangi keterikatan emosional agar hubungan terasa tidak terlalu intens.



5. Bahasa Tubuh Mereka Menjadi Tertutup



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa bahasa tubuh sering lebih jujur daripada kata-kata.



Seseorang yang sedang menjaga jarak biasanya menunjukkan perubahan nonverbal seperti:



Menghindari kontak mata

Menjaga jarak fisik

Jarang tersenyum secara alami

Menyilangkan tangan saat berbicara

Tidak lagi menunjukkan sentuhan ringan atau gestur hangat

Tubuh menghadap ke arah lain saat berbicara



Perubahan kecil ini sering muncul secara tidak sadar.



Ketika seseorang merasa nyaman dan terhubung, tubuh mereka cenderung lebih terbuka. Sebaliknya, ketika mereka ingin menciptakan batas emosional, bahasa tubuh menjadi lebih defensif dan tertutup.



6. Mereka Berhenti Membagikan Hal-Hal Pribadi



Kedekatan emosional dibangun melalui keterbukaan.



Saat seseorang mulai menjauh, mereka biasanya berhenti berbagi cerita pribadi, pikiran mendalam, atau masalah yang sedang mereka alami.



Anda mungkin menyadari bahwa:



Mereka tidak lagi curhat kepada Anda

Anda mengetahui kabar mereka dari orang lain

Mereka tampak lebih tertutup dibanding sebelumnya

Mereka menghindari pembicaraan emosional



Dalam psikologi hubungan, self-disclosure atau keterbukaan diri adalah salah satu fondasi utama keintiman emosional. Ketika keterbukaan itu menghilang, hubungan sering ikut kehilangan kedekatannya.



7. Mereka Menjadi Mudah Tersinggung atau Cepat Kesal



Kadang-kadang, seseorang yang ingin menjauh tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka mulai menunjukkan iritabilitas atau mudah kesal.



Hal-hal kecil yang dulu tidak menjadi masalah sekarang terasa mengganggu bagi mereka.



Contohnya:



Mereka cepat defensif

Nada bicara menjadi dingin

Respons terdengar sinis

Mereka tampak tidak sabar terhadap Anda

Diskusi kecil mudah berubah menjadi konflik



Menurut psikologi, ini bisa menjadi bentuk distancing behavior, yaitu perilaku yang secara tidak sadar menciptakan jarak emosional.



Dalam beberapa kasus, rasa kesal yang terus muncul sebenarnya bukan tentang masalah kecil itu sendiri, tetapi tentang keinginan untuk mengurangi kedekatan.



8. Mereka Tidak Lagi Memasukkan Anda ke Dalam Rencana Masa Depan



Perhatikan bagaimana seseorang berbicara tentang masa depan.



Orang yang merasa terhubung biasanya secara alami memasukkan Anda dalam rencana mereka, bahkan dalam hal sederhana.



Misalnya:



“Nanti kita coba tempat itu.”

“Bulan depan kita pergi bareng.”

“Aku ingin cerita ini ke kamu nanti.”



Namun ketika seseorang mulai menjauh, Anda perlahan menghilang dari gambaran masa depan mereka.



Mereka membuat rencana sendiri tanpa melibatkan Anda, berhenti membicarakan aktivitas bersama, atau tampak tidak lagi membayangkan keberadaan Anda dalam hidup mereka ke depan.



Ini sering menjadi tanda bahwa keterikatan emosional mulai berkurang.



9. Mereka Memberi Respons yang Ambigu dan Tidak Jelas



Seseorang yang ingin menjaga hubungan biasanya memberikan kejelasan.



Sebaliknya, orang yang sedang menjauh sering menggunakan jawaban ambigu seperti:



“Lihat nanti ya.”

“Aku belum tahu.”

“Mungkin.”

“Kita lihat saja.”



Mereka menghindari komitmen emosional maupun sosial.



Dalam psikologi, perilaku ini sering muncul karena seseorang ingin menciptakan ruang tanpa harus menghadapi konfrontasi langsung. Mereka tidak ingin terlihat kasar, tetapi juga tidak ingin terlalu terlibat.



Akibatnya, hubungan menjadi penuh ketidakpastian.



10. Anda Mulai Merasa Hubungan Berjalan Sepihak



Terkadang tanda terbesar bukan berasal dari perilaku spesifik, tetapi dari perasaan keseluruhan yang muncul dalam hubungan.



Anda mulai merasa:



Selalu menjadi pihak yang menghubungi lebih dulu

Harus terus mempertahankan percakapan

Menjadi satu-satunya yang berusaha menjaga hubungan

Kehadiran Anda tidak lagi terlalu penting bagi mereka



Psikologi hubungan menekankan pentingnya reciprocity atau timbal balik. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak.



Jika hubungan mulai terasa berat sebelah dalam waktu lama, itu bisa menjadi indikasi bahwa salah satu pihak sedang menarik diri secara emosional.



Mengapa Orang Memilih Menjauh Secara Perlahan?



Tidak semua orang nyaman menyampaikan perasaan secara langsung.



Banyak orang memilih menjauh perlahan karena:



Takut menyakiti perasaan orang lain

Menghindari konflik

Bingung dengan perasaannya sendiri

Kehilangan energi emosional

Merasa hubungan tidak lagi cocok

Sedang mengalami tekanan mental atau emosional



Karena itu, penting untuk tidak langsung mengambil kesimpulan hanya dari satu tanda.



Psikologi mengajarkan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi konteks. Kadang seseorang menjauh bukan karena membenci Anda, tetapi karena mereka sedang berjuang dengan dirinya sendiri.



Apa yang Sebaiknya Dilakukan?



Jika Anda merasa seseorang mulai menjaga jarak, hindari langsung bereaksi secara emosional atau memaksa mereka untuk tetap dekat.



Sebaliknya, cobalah:



1. Mengamati Pola Secara Objektif



Jangan fokus pada satu kejadian saja. Perhatikan apakah perubahan perilaku terjadi secara konsisten dalam jangka waktu tertentu.



2. Berkomunikasi dengan Tenang



Daripada menuduh, gunakan pendekatan yang terbuka.



Contoh:



“Aku merasa akhir-akhir ini kita agak menjauh. Apa semuanya baik-baik saja?”



Pendekatan seperti ini memberi ruang bagi percakapan yang jujur tanpa membuat orang lain merasa diserang.



3. Menghormati Ruang Mereka



Kadang orang memang membutuhkan jarak sementara untuk memproses hidupnya.



Memaksa kedekatan justru bisa membuat mereka semakin menjauh.



4. Menjaga Harga Diri Anda



Hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat Anda terus-menerus merasa diabaikan.



Jika seseorang secara konsisten tidak menunjukkan usaha untuk mempertahankan hubungan, penting untuk menerima kenyataan itu tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri.



Seseorang yang ingin menjauh jarang mengatakannya secara langsung. Lebih sering, mereka menunjukkannya melalui perubahan kecil dalam perilaku, komunikasi, dan bahasa tubuh.



Mengurangi komunikasi, menjadi sulit dijangkau, berhenti terbuka, hingga membuat hubungan terasa sepihak adalah beberapa tanda yang menurut psikologi sering muncul ketika seseorang sedang menciptakan jarak emosional.



Namun penting untuk mengingat bahwa manusia sangat kompleks. Tidak semua jarak berarti penolakan permanen. Kadang orang hanya sedang lelah, kewalahan, atau membutuhkan ruang.



Yang terpenting adalah memperhatikan pola secara bijak, menjaga komunikasi yang sehat, dan tetap menghargai diri sendiri dalam hubungan apa pun.



