Ketujuh Kebiasaan Ini Mungkin Tidak Akan Membuat Anda “Sukses,” tetapi Bisa Membuat Anda Bangga dengan Hidup Anda Sendiri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era modern, definisi “sukses” sering kali dipersempit menjadi angka: jumlah uang di rekening, jabatan di kartu nama, jumlah pengikut di media sosial, atau seberapa sibuk jadwal harian seseorang. Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang terus naik—lebih kaya, lebih terkenal, lebih produktif.



Namun, psikologi menunjukkan sesuatu yang lebih menarik: banyak orang yang dianggap sukses secara eksternal justru tetap merasa kosong, cemas, dan tidak puas. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin tidak memiliki gelar prestisius atau kehidupan glamor, tetapi tidur dengan tenang setiap malam karena mereka menghormati diri sendiri dan merasa hidupnya bermakna.



Kebanggaan terhadap hidup tidak selalu datang dari pencapaian besar. Sering kali, ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten—kebiasaan yang mungkin tidak membuat Anda viral, kaya mendadak, atau masuk daftar “30 under 30,” tetapi membantu Anda melihat diri sendiri dengan lebih hormat.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (16/5), terdapat tujuh kebiasaan yang mungkin tidak membuat Anda “sukses” dalam standar dunia, tetapi bisa membuat Anda bangga dengan hidup Anda sendiri menurut psikologi.



1. Menepati janji kecil kepada diri sendiri



Banyak orang fokus menjaga reputasi di depan orang lain, tetapi mengabaikan hubungan paling penting: hubungan dengan diri sendiri.



Anda mungkin pernah berkata:



“Besok saya mulai olahraga.”

“Malam ini saya tidur lebih cepat.”

“Saya akan berhenti menghubungi orang yang tidak menghargai saya.”



Namun ketika janji-janji kecil ini terus dilanggar, otak belajar satu hal: kata-kata Anda sendiri tidak bisa dipercaya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan self-trust atau kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan diri sejati bukan berasal dari afirmasi positif semata, melainkan dari bukti bahwa Anda melakukan apa yang Anda katakan.



Menepati janji kecil—bangun sesuai alarm, menyelesaikan tugas sederhana, minum air lebih banyak, membaca 10 halaman buku—mungkin terdengar sepele. Tetapi tindakan ini membangun identitas internal: Saya orang yang bisa saya andalkan.



Dan itu jauh lebih berharga daripada citra sukses yang hanya terlihat dari luar.



2. Berani mengatakan “tidak” tanpa rasa bersalah berlebihan



Banyak orang hidup berdasarkan ketakutan akan penolakan. Mereka mengatakan “ya” untuk undangan yang tidak diinginkan, proyek yang melelahkan, atau hubungan yang menguras energi, hanya agar tidak mengecewakan orang lain.



Masalahnya, hidup yang selalu dibentuk oleh kebutuhan orang lain perlahan membuat Anda kehilangan arah.



Psikologi menyebut kemampuan menetapkan batas sebagai bentuk healthy boundaries. Orang dengan batas yang sehat memahami bahwa mengatakan “tidak” bukan tindakan egois, melainkan cara melindungi energi, waktu, dan kesehatan mental.



Mengatakan tidak mungkin tidak membuat semua orang menyukai Anda. Bahkan, terkadang justru membuat Anda terlihat kurang kooperatif.



Tetapi dalam jangka panjang, Anda akan lebih bangga hidup dengan keputusan yang selaras dengan nilai pribadi dibanding terus hidup untuk validasi eksternal.



3. Menyelesaikan sesuatu meski tidak sempurna



Perfeksionisme sering disamarkan sebagai standar tinggi. Padahal, dalam banyak kasus, perfeksionisme lebih dekat dengan rasa takut gagal.



Orang perfeksionis sering menunda memulai, terlalu banyak mengedit, atau membiarkan ide bagus mati karena tidak terasa cukup sempurna.



Psikologi menunjukkan bahwa tindakan menyelesaikan sesuatu memberi efek psikologis positif yang kuat, termasuk peningkatan rasa kompetensi dan kontrol diri.



Menulis artikel yang tidak sempurna tetapi selesai.

Meluncurkan bisnis kecil meski belum ideal.

Mengirim lamaran kerja meski CV belum “sempurna.”



Orang yang bangga dengan hidupnya bukan selalu orang dengan hasil terbaik, tetapi mereka yang punya keberanian untuk bergerak dan menuntaskan.



Kemajuan nyata hampir selalu lebih berguna daripada kesempurnaan imajiner.



4. Memilih lingkaran sosial yang membuat Anda bertumbuh



Siapa yang Anda habiskan waktunya bersama memiliki dampak psikologis besar terhadap pola pikir, emosi, dan kebiasaan Anda.



Konsep social contagion dalam psikologi menjelaskan bahwa perilaku dan emosi bisa “menular” melalui lingkungan sosial. Anda cenderung menyerap standar, cara berpikir, dan energi dari orang-orang di sekitar.



Jika Anda terus dikelilingi oleh drama, pesimisme, dan hubungan satu arah, sangat sulit membangun kehidupan yang damai.



Sebaliknya, memilih teman yang jujur, suportif, dan bertanggung jawab mungkin tidak membuat Anda terlihat lebih keren atau populer.



Tetapi itu dapat memberi fondasi emosional yang sehat—sesuatu yang sering diremehkan dalam pencarian kesuksesan.



Hidup terasa jauh lebih membanggakan ketika Anda tidak harus mengkhianati diri sendiri demi diterima.



5. Mengambil tanggung jawab atas pilihan hidup sendiri



Salah satu tanda kedewasaan psikologis adalah berhenti menjadikan keadaan, masa lalu, atau orang lain sebagai penjelasan permanen untuk hidup Anda.



Tentu, tidak semua hal ada dalam kendali kita. Trauma, kondisi ekonomi, keluarga, dan kesempatan hidup berbeda-beda.



Namun psikologi tentang locus of control menunjukkan bahwa orang yang merasa memiliki kendali internal atas hidupnya cenderung lebih resilien dan puas.



Mereka tidak menghabiskan energi terus-menerus menyalahkan keadaan.



Mereka bertanya:



“Apa yang masih bisa saya lakukan?”

“Bagian mana yang bisa saya ubah?”

“Keputusan seperti apa yang ingin saya ambil sekarang?”



Mengambil tanggung jawab memang berat karena artinya Anda tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan.



Tetapi kebiasaan ini memberi sesuatu yang jauh lebih kuat: rasa memiliki atas hidup sendiri.



6. Memberi waktu untuk refleksi, bukan hanya distraksi



Dunia modern sangat pandai membuat kita sibuk dan teralihkan.



Sedikit tidak nyaman? Buka media sosial.

Sedikit bosan? Nonton video.

Sedikit cemas? Cari hiburan.



Padahal, tanpa refleksi, hidup bisa berjalan cepat tanpa arah yang jelas.



Psikologi menekankan pentingnya self-reflection untuk membangun kesadaran diri, regulasi emosi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.



Refleksi tidak harus rumit:



menulis jurnal 10 menit,

berjalan tanpa musik,

mengevaluasi minggu Anda,

bertanya, “Apakah saya hidup sesuai nilai saya?”



Kebiasaan ini mungkin tidak terlihat produktif dari luar.



Tetapi dalam jangka panjang, refleksi membantu Anda menjalani hidup yang terasa milik Anda sendiri—bukan hasil autopilot sosial.



7. Menghargai proses hidup yang sederhana



Ada jebakan psikologis bernama hedonic adaptation: manusia cepat terbiasa dengan pencapaian baru, lalu kembali mengejar target berikutnya.



Naik gaji? Senang sebentar.

Beli barang baru? Excited sesaat.

Mencapai target? Langsung fokus pada target berikutnya.



Jika hidup terus dijalani dengan pola ini, kepuasan akan selalu terasa tertunda.



Karena itu, orang yang bangga dengan hidupnya sering memiliki kemampuan menghargai hal sederhana:



makan malam tenang,

tubuh yang sehat,

percakapan jujur,

progres kecil,

rutinitas yang stabil.



Bukan karena mereka kurang ambisius, tetapi karena mereka tidak menunda rasa syukur sampai hidup terlihat spektakuler.



Dan ironisnya, kemampuan menikmati hidup apa adanya justru merupakan bentuk kekayaan psikologis yang sulit dibeli.



Penutup



Tidak semua kebiasaan baik akan membawa Anda pada definisi sukses versi dunia. Beberapa tidak akan membuat Anda lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih dikagumi.



Tetapi mungkin itu bukan tujuan utamanya.



Mungkin tujuan hidup bukan hanya memenangkan perlombaan yang bahkan tidak Anda pilih, melainkan membangun kehidupan yang ketika Anda lihat ke belakang, Anda bisa berkata:



“Saya hidup dengan cukup jujur pada diri sendiri.”



