Orang yang Memiliki Kekuatan Mental Biasanya Melakukan 6 Hal Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi



JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa kekuatan mental hanya dimiliki oleh mereka yang terlihat tegar, tidak pernah menangis, atau selalu mampu menghadapi tekanan hidup tanpa goyah.

Padahal, dalam dunia psikologi, kekuatan mental bukan berarti menjadi manusia tanpa emosi. Kekuatan mental justru berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola pikiran, emosi, dan respons terhadap situasi sulit secara sehat.



Orang yang memiliki mental kuat biasanya tidak selalu sadar bahwa perilaku sehari-hari mereka sebenarnya mencerminkan ketangguhan psikologis yang tinggi. Mereka melakukan banyak hal secara alami karena pola pikir dan kebiasaan tersebut sudah tertanam dalam diri mereka.



Menariknya, kekuatan mental bukan bawaan lahir semata. Psikologi modern menjelaskan bahwa mental yang kuat dapat dibangun melalui pengalaman, latihan emosional, lingkungan, serta cara seseorang memandang kehidupan.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam hal yang sering dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan mental tinggi tanpa mereka sadari.



1. Mereka Tidak Membiarkan Emosi Mengendalikan Keputusan



Orang yang kuat secara mental tetap merasakan marah, kecewa, sedih, bahkan takut. Bedanya, mereka tidak langsung bereaksi berdasarkan emosi sesaat.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai emotional regulation atau regulasi emosi. Individu dengan regulasi emosi yang baik mampu memberi jeda antara perasaan dan tindakan. Mereka berpikir sebelum bereaksi.



Misalnya:



Saat dikritik, mereka tidak langsung menyerang balik.

Ketika gagal, mereka tidak buru-buru menyalahkan diri sendiri.

Saat marah, mereka memilih menenangkan diri sebelum berbicara.



Kebiasaan ini membuat mereka lebih stabil dalam menghadapi konflik maupun tekanan hidup.



Menurut banyak penelitian psikologi, orang yang mampu mengendalikan emosi cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih sehat, tingkat stres lebih rendah, dan kemampuan problem solving yang lebih baik.



Mereka memahami bahwa emosi hanyalah sinyal, bukan pengendali hidup.



Mengapa Ini Penting?



Keputusan yang diambil dalam kondisi emosional sering kali menghasilkan penyesalan. Karena itu, orang yang mentalnya kuat terbiasa berpikir jangka panjang dibanding memuaskan emosi sesaat.



Mereka mungkin tetap terluka, tetapi tidak membiarkan luka tersebut menghancurkan arah hidup mereka.



2. Mereka Mampu Menerima Ketidaknyamanan



Sebagian besar manusia secara alami menghindari rasa tidak nyaman. Namun orang dengan kekuatan mental tinggi justru memahami bahwa pertumbuhan sering muncul dari situasi yang tidak nyaman.



Mereka tidak selalu mencari hidup yang mudah.



Contohnya:



Tetap disiplin meski sedang malas.

Berani mencoba hal baru walau takut gagal.

Mau menerima kritik demi berkembang.

Bertahan dalam proses panjang tanpa hasil instan.



Dalam psikologi, kemampuan bertahan menghadapi tekanan dikenal sebagai resilience atau daya lenting mental.



Orang yang resilien memahami bahwa rasa tidak nyaman bukan musuh, melainkan bagian dari proses kehidupan.



Mereka sadar bahwa:



kegagalan bisa menjadi pelajaran,

rasa malu bisa menjadi pengalaman,

dan kesulitan bisa membentuk karakter.



Inilah sebabnya mereka sering terlihat lebih tenang saat menghadapi masalah besar.



Mereka Tidak Selalu Ingin Cepat Nyaman



Banyak orang menyerah hanya karena proses terasa berat. Sebaliknya, individu dengan mental kuat terbiasa menunda kenyamanan demi tujuan yang lebih besar.



Mereka rela melewati fase sulit karena percaya bahwa hasil besar jarang datang dari jalan yang mudah.



3. Mereka Tidak Bergantung pada Validasi Orang Lain



Salah satu ciri paling kuat dari mental yang sehat adalah tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain.



Bukan berarti mereka tidak peduli terhadap pendapat orang lain sama sekali. Mereka tetap mendengarkan masukan, tetapi tidak menjadikan pujian atau kritik sebagai penentu nilai diri.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan internal validation, yaitu kemampuan mendapatkan rasa berharga dari dalam diri sendiri.



Orang yang kuat secara mental biasanya:



tidak terlalu haus pengakuan,

tidak merasa harus disukai semua orang,

dan tidak mudah hancur hanya karena penolakan.



Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki perspektif berbeda.



Karena itu, mereka tidak menghabiskan energi untuk terus menyenangkan semua orang.



Mereka Mengenal Diri Sendiri



Individu dengan mental kuat cenderung memiliki self-awareness yang baik. Mereka tahu siapa diri mereka, apa nilai hidup mereka, dan apa yang benar-benar penting.



Akibatnya, mereka tidak mudah terbawa opini publik.



Ketika orang lain meragukan mereka, mereka tetap bisa berjalan. Ketika tidak mendapat apresiasi, mereka tetap bekerja. Ketika diremehkan, mereka tetap berkembang.



Ketenangan seperti ini biasanya lahir dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri.



4. Mereka Fokus pada Hal yang Bisa Dikendalikan



Orang yang kuat mentalnya memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kendali mereka.



Mereka tidak menghabiskan waktu berlebihan untuk:



mengkhawatirkan masa lalu,

memikirkan opini semua orang,

atau marah pada situasi yang tidak bisa diubah.



Sebaliknya, mereka memusatkan energi pada hal-hal yang masih dapat mereka pengaruhi.



Contohnya:



sikap,

usaha,

kebiasaan,

pola pikir,

dan respons terhadap masalah.



Konsep ini sangat dekat dengan teori locus of control dalam psikologi.



Orang dengan internal locus of control percaya bahwa tindakan mereka memiliki pengaruh terhadap hidup mereka. Karena itu, mereka cenderung lebih proaktif dan tidak mudah merasa menjadi korban keadaan.



Mereka Tidak Terjebak dalam Drama



Mental yang kuat membuat seseorang lebih realistis.



Saat menghadapi masalah, mereka biasanya langsung berpikir:



“Apa yang bisa saya lakukan sekarang?”



Alih-alih tenggelam dalam keluhan panjang, mereka lebih fokus mencari solusi.



Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena mereka sadar bahwa energi mental adalah sesuatu yang harus dijaga.



5. Mereka Mampu Bangkit Setelah Gagal



Setiap orang pernah gagal. Namun yang membedakan adalah bagaimana seseorang memaknai kegagalan tersebut.



Orang dengan kekuatan mental tinggi tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya.



Mereka melihatnya sebagai:



umpan balik,

pelajaran,

atau bagian dari proses berkembang.



Dalam psikologi, pola pikir seperti ini disebut growth mindset, istilah yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck.



Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran.



Karena itu, mereka tidak terlalu takut mencoba.



Ketika gagal, mereka mungkin kecewa, tetapi tidak berhenti.



Mereka Tidak Mengidentifikasi Diri dengan Kegagalan



Salah satu kemampuan penting dari mental yang kuat adalah memisahkan identitas diri dari hasil.



Mereka memahami bahwa:



gagal dalam pekerjaan bukan berarti gagal sebagai manusia,

ditolak bukan berarti tidak berharga,

dan membuat kesalahan bukan berarti bodoh.



Pola pikir ini membuat mereka lebih mudah bangkit dibanding orang yang terlalu keras menghakimi diri sendiri.



Mereka belajar, memperbaiki diri, lalu mencoba lagi.



6. Mereka Tetap Bersikap Baik Meski Sedang Terluka



Banyak orang menganggap kekuatan mental identik dengan sikap dingin dan keras. Padahal, dalam psikologi, salah satu tanda kedewasaan emosional justru adalah kemampuan tetap bersikap baik tanpa kehilangan batas diri.



Orang yang mentalnya kuat biasanya:



tidak mudah melampiaskan luka pada orang lain,

tidak menjadikan trauma sebagai alasan menyakiti,

dan tetap mampu menunjukkan empati.



Ini bukan berarti mereka lemah.



Sebaliknya, dibutuhkan kontrol diri yang tinggi untuk tetap tenang dan manusiawi ketika sedang terluka.



Mereka Memahami Bahwa Luka Tidak Harus Mengubah Karakter



Orang yang kuat secara mental sadar bahwa hidup memang tidak selalu adil.



Namun mereka memilih untuk tidak membiarkan pengalaman buruk mengubah nilai-nilai baik dalam diri mereka.



Mereka tetap menghargai orang lain, tetap berusaha jujur, dan tetap menjaga perilaku meskipun pernah kecewa.



Kemampuan seperti ini sering kali lahir dari kecerdasan emosional yang matang.



Mengapa Kekuatan Mental Sangat Penting?



Di era modern yang penuh tekanan, kekuatan mental menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas hidup.



Tekanan pekerjaan, media sosial, tuntutan ekonomi, hubungan sosial, hingga ketidakpastian masa depan membuat banyak orang mudah mengalami stres dan kelelahan emosional.



Karena itu, memiliki mental yang kuat bukan lagi sekadar kelebihan, tetapi kebutuhan.



Orang dengan mental kuat biasanya lebih mampu:



menghadapi perubahan,

mengelola stres,

menjaga hubungan sehat,

mengambil keputusan dengan tenang,

dan tetap produktif di tengah tekanan.



Yang menarik, mereka sering terlihat biasa saja dari luar.



Tidak selalu paling percaya diri. Tidak selalu paling sukses. Tidak selalu paling vokal.



Namun di dalam dirinya, mereka memiliki fondasi psikologis yang stabil.



Cara Melatih Kekuatan Mental



Kabar baiknya, kekuatan mental dapat dilatih sedikit demi sedikit.



Beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu antara lain:



1. Belajar Mengenali Emosi



Jangan menekan emosi, tetapi pahami apa yang sedang dirasakan.



2. Membiasakan Diri Keluar dari Zona Nyaman



Hal kecil seperti mencoba aktivitas baru bisa membantu meningkatkan keberanian mental.



3. Mengurangi Ketergantungan pada Pujian



Belajar menghargai diri sendiri tanpa harus selalu diakui orang lain.



4. Fokus pada Solusi



Daripada terus mengeluh, coba tanyakan:



“Apa langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang?”



5. Berdamai dengan Kegagalan



Kegagalan bukan tanda berhenti. Kadang itu hanya tanda bahwa seseorang masih sedang belajar.



6. Menjaga Lingkungan yang Sehat



Lingkungan yang suportif sangat memengaruhi kesehatan mental dan cara berpikir seseorang.



Penutup



Kekuatan mental bukan tentang menjadi sempurna atau selalu kuat setiap saat. Orang yang mentalnya kuat tetap bisa merasa sedih, takut, kecewa, bahkan kehilangan arah.



Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka merespons semua itu.



Tanpa sadar, mereka membangun kebiasaan yang membantu diri mereka tetap stabil di tengah tekanan hidup.



Mereka belajar mengendalikan emosi, menerima ketidaknyamanan, tidak bergantung pada validasi, fokus pada hal yang bisa dikendalikan, bangkit dari kegagalan, dan tetap menjaga kebaikan hati.



Pada akhirnya, kekuatan mental bukan sesuatu yang muncul dalam semalam. Ia dibentuk melalui pengalaman, luka, proses panjang, dan keberanian untuk terus bertumbuh.



Dan kabar baiknya, setiap orang memiliki kesempatan untuk melatihnya.

***