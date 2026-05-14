10 Toko Buku Terbaik di Yogyakarta yang Jadi Surga Pecinta Literasi dan Pemburu Buku Murah

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar yang memiliki budaya literasi sangat kuat.

Tidak heran jika kota ini dipenuhi berbagai toko buku legendaris, mulai dari toko buku modern, pusat buku murah, hingga ruang literasi alternatif yang menjadi tempat favorit mahasiswa dan pecinta bacaan.

Setiap toko buku di Yogyakarta memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang terkenal dengan koleksi buku lengkap dan fasilitas modern, ada pula yang menjadi surga pemburu buku bekas dan buku langka dengan harga terjangkau.

Bahkan beberapa tempat tidak hanya menjual buku, tetapi juga menghadirkan ruang diskusi dan pengalaman membaca yang nyaman.

Bagi Anda yang sedang mencari toko buku terbaik di Yogyakarta, berikut daftar rekomendasi yang wajib dikunjungi.

Mulai dari buku akademis, novel best seller, buku impor, hingga literatur filsafat dan sosial, semuanya tersedia di kota ini.

Simak selengkapnya yang dirangkum dari Google Maps pada Kamis (14/06).

1. Gramedia Sudirman Gramedia Sudirman menjadi salah satu toko buku terbesar dan terlengkap di Yogyakarta. Lokasinya yang strategis di pusat kota membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi pelajar, mahasiswa, hingga keluarga.

Koleksi bukunya sangat lengkap, mulai dari novel, buku pelajaran, komik, buku bisnis, hingga perlengkapan kantor dan alat tulis.