12 Tempat Nongkrong di Yogyakarta yang Lagi Hits, Menawarkan Suasana Santai dan Kuliner Menggoda Selera

JawaPos.Com - Yogyakarta selalu menjadi kota yang istimewa, bukan hanya karena budaya, wisata, dan keramahan suasananya, tetapi juga karena perkembangan dunia kulinernya yang terus tumbuh dengan sangat dinamis.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jogja semakin dikenal sebagai surganya tempat nongkrong dengan konsep yang beragam, mulai dari cafe estetik, coffee shop minimalis, tempat makan bernuansa tradisional modern, hingga spot nongkrong outdoor dengan suasana santai yang cocok untuk melepas penat.

Tidak heran jika banyak wisatawan maupun warga lokal selalu mencari rekomendasi tempat nongkrong hits di Yogyakarta untuk menghabiskan waktu bersama teman, pasangan, maupun keluarga.

Tempat nongkrong di Jogja tidak hanya menjual suasana nyaman, tetapi juga pengalaman kuliner yang menarik.

Banyak tempat menawarkan kombinasi antara ambience yang cozy, desain tempat yang Instagramable, pilihan makanan yang menggoda selera, hingga minuman kopi maupun non-kopi yang cocok dinikmati kapan saja.

Beberapa tempat bahkan menjadi favorit untuk nongkrong malam karena suasananya semakin hidup ketika matahari terbenam, sementara yang lain justru nyaman untuk santai di sore hari sambil menikmati udara Jogja yang tenang.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat nongkrong di Yogyakarta yang lagi hits dengan suasana santai dan pilihan kuliner yang menarik.

Pilihan ini cocok untuk hangout santai, quality time, nongkrong malam, hingga sekadar berburu pengalaman kuliner baru di Kota Gudeg.

1. Ekologi Desk & Coffee

Ekologi Desk & Coffee menjadi salah satu coffee shop favorit di Yogyakarta yang cukup populer di kalangan anak muda, pekerja remote, maupun mahasiswa.

Tempat ini menawarkan suasana modern minimalis yang nyaman untuk nongkrong lama maupun work from cafe.

Area indoor dan outdoor sama-sama nyaman dengan ambience santai yang tetap mendukung produktivitas.

Interiornya didominasi desain clean dan modern dengan pencahayaan hangat yang membuat pengunjung betah berlama-lama.

Banyak orang datang ke sini untuk mengerjakan tugas, meeting santai, maupun sekadar menikmati quality time bersama teman.