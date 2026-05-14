Jika Anda Jarang Mengunggah Sesuatu di Media Sosial, Anda Mungkin Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang membagikan aktivitas mereka setiap hari, mulai dari foto makanan, perjalanan, pencapaian pribadi, hingga pemikiran sederhana sebelum tidur. Namun, tidak semua orang merasa nyaman melakukan hal tersebut.

Ada sebagian orang yang memilih untuk tetap diam di media sosial. Mereka mungkin tetap memiliki akun, sesekali membuka aplikasi, membaca unggahan orang lain, atau memberikan tanda suka. Tetapi ketika berbicara tentang mengunggah sesuatu tentang kehidupan pribadi mereka, mereka cenderung sangat jarang melakukannya.

Sering kali, orang yang jarang mengunggah di media sosial dianggap tertutup, kurang gaul, kurang percaya diri, atau bahkan tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini justru bisa menunjukkan beberapa kekuatan mental dan emosional yang tidak dimiliki semua orang.

Psikologi modern menunjukkan bahwa seseorang yang tidak terlalu aktif mencari validasi digital biasanya memiliki hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri, emosinya, dan dunia di sekitarnya. Mereka cenderung lebih sadar diri, lebih fokus pada kehidupan nyata, dan tidak terlalu bergantung pada pengakuan publik.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kekuatan yang mungkin Anda miliki jika Anda termasuk orang yang jarang mengunggah sesuatu di media sosial.

1. Anda Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal

Salah satu alasan terbesar orang sering mengunggah sesuatu di media sosial adalah keinginan untuk mendapatkan respons dari orang lain. Respons tersebut bisa berupa likes, komentar, pujian, atau perhatian. Semua itu memberi dorongan emosional sementara yang membuat seseorang merasa dihargai.