Orang yang Tidak Suka Menjadi Pusat Perhatian di Hari Ulang Tahunnya Biasanya Menunjukkan 10 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Bagi sebagian orang, ulang tahun adalah momen yang dinanti-nantikan. Mereka senang dirayakan, menikmati kejutan, dan merasa bahagia ketika menjadi pusat perhatian. Namun, ada juga orang yang justru merasa tidak nyaman ketika sorotan tertuju pada dirinya di hari ulang tahun.



Mereka mungkin menolak pesta besar, mematikan notifikasi media sosial, atau bahkan memilih menghabiskan hari itu sendirian. Sekilas, perilaku ini sering disalahartikan sebagai sikap antisosial, dingin, atau tidak menghargai perhatian orang lain. Padahal, menurut psikologi, alasan di baliknya jauh lebih kompleks dan manusiawi.



Orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian saat ulang tahun biasanya memiliki karakteristik kepribadian tertentu. Mereka cenderung memandang hubungan, emosi, dan validasi sosial dengan cara yang berbeda dibanding kebanyakan orang.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 ciri khas yang sering dimiliki mereka menurut sudut pandang psikologi.



1. Mereka Cenderung Introvert



Tidak semua introvert membenci ulang tahun, tetapi banyak introvert merasa lelah ketika harus menjadi fokus utama dalam sebuah acara sosial.



Bagi mereka, perhatian besar dari banyak orang bisa terasa menguras energi. Pertanyaan, ucapan, candaan, hingga ekspektasi untuk terus tersenyum dapat menciptakan tekanan emosional yang tidak terlihat.



Seorang introvert biasanya lebih menikmati percakapan mendalam dengan beberapa orang terdekat dibanding pesta ramai yang penuh sorotan. Karena itu, ulang tahun ideal bagi mereka sering kali sederhana: makan malam tenang, quality time, atau bahkan waktu sendiri tanpa gangguan.



2. Mereka Tidak Nyaman dengan Sorotan Berlebihan



Sebagian orang memang tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Ketika semua mata tertuju pada mereka, muncul rasa canggung yang sulit dijelaskan.



Psikologi menyebut kondisi ini berkaitan dengan self-consciousness tinggi, yaitu kesadaran berlebihan terhadap diri sendiri ketika berada dalam situasi sosial.



Contohnya:



merasa malu saat semua orang menyanyikan lagu ulang tahun,

bingung harus bereaksi bagaimana saat diberi kejutan,

takut terlihat “aneh” ketika menjadi pusat perhatian.



Mereka bukan tidak menghargai perhatian orang lain. Mereka hanya merasa lebih nyaman berada di posisi yang tidak terlalu disorot.



3. Mereka Lebih Menghargai Hubungan yang Tulus daripada Seremonial



Bagi sebagian orang, pesta ulang tahun adalah simbol kasih sayang. Namun bagi tipe ini, makna hubungan tidak diukur dari seberapa meriah perayaan yang dibuat.



Mereka lebih menghargai:



percakapan tulus,

kehadiran yang nyata,

perhatian kecil yang personal,

dukungan konsisten sepanjang tahun.



Karena itu, mereka mungkin lebih tersentuh oleh satu pesan jujur dari sahabat dekat dibanding pesta besar yang penuh formalitas.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, ini menunjukkan orientasi emosional yang lebih mendalam dibanding kebutuhan validasi sosial eksternal.



4. Mereka Tidak Suka Menjadi Beban bagi Orang Lain



Ada orang yang merasa tidak nyaman ketika orang lain harus repot demi dirinya.



Saat ulang tahun, mereka mungkin berpikir:



“Tidak usah dirayakan.”

“Jangan sampai merepotkan.”

“Aku tidak enak kalau orang harus keluar biaya.”



Sikap ini sering muncul pada individu dengan empati tinggi atau kebiasaan menempatkan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri.



Mereka cenderung merasa bersalah ketika menerima terlalu banyak perhatian, hadiah, atau pengorbanan dari orang lain.



5. Mereka Cenderung Rendah Hati



Beberapa orang memang tidak suka menjadi pusat panggung karena memiliki sifat rendah hati yang kuat.



Mereka tidak terbiasa:



memamerkan diri,

mencari pengakuan,

menikmati pujian berlebihan.



Ketika ulang tahun menjadi ajang perhatian sosial, mereka merasa situasi itu terlalu “besar” untuk dirinya.



Dalam psikologi kepribadian, kerendahan hati sering berkaitan dengan kebutuhan yang rendah terhadap status sosial dan pengakuan eksternal.



6. Mereka Lebih Reflektif daripada Ekspresif



Banyak orang menggunakan ulang tahun sebagai momen pesta. Sebaliknya, tipe ini justru menjadikannya waktu untuk refleksi diri.



Mereka lebih sering berpikir:



apa yang sudah dicapai,

apa yang belum diperbaiki,

bagaimana perjalanan hidup mereka sejauh ini.



Alih-alih ingin berpesta, mereka mungkin lebih memilih:



menulis jurnal,

pergi sendiri,

menikmati suasana tenang,

mengevaluasi hidup secara pribadi.



Kepribadian reflektif biasanya lebih menikmati makna internal dibanding ekspresi eksternal.



7. Mereka Sensitif terhadap Ekspektasi Sosial



Ulang tahun sering membawa ekspektasi sosial:



harus bahagia,

harus merayakan,

harus mengundang teman,

harus mengunggah foto di media sosial.



Bagi sebagian orang, tekanan semacam ini terasa melelahkan.



Mereka tidak suka ketika emosi mereka “diatur” oleh standar sosial tertentu. Jika sedang lelah, sedih, atau ingin sendiri, mereka ingin tetap bisa menjadi diri sendiri tanpa tekanan untuk terlihat bahagia demi orang lain.



8. Mereka Menyukai Privasi



Ada orang yang memandang ulang tahun sebagai hal pribadi, bukan sesuatu yang perlu diumumkan besar-besaran.



Karena itu mereka mungkin:



menyembunyikan tanggal lahir di media sosial,

menghindari pesta kejutan,

tidak suka unggahan berlebihan tentang dirinya.



Privasi memberi mereka rasa aman dan kontrol emosional. Dalam psikologi, kebutuhan tinggi terhadap privasi sering muncul pada individu yang sangat selektif dalam membuka diri kepada orang lain.



9. Mereka Merasa Cinta Tidak Harus Ditunjukkan secara Dramatis



Sebagian orang tidak membutuhkan perayaan besar untuk merasa dicintai.



Mereka percaya kasih sayang terlihat dari:



konsistensi,

perhatian kecil,

dukungan saat sulit,

kehadiran sehari-hari.



Karena itu, pesta megah atau ucapan publik tidak selalu terasa penting bagi mereka. Bahkan kadang, perhatian yang terlalu dramatis justru terasa tidak autentik.



10. Mereka Nyaman dengan Kesederhanaan



Pada akhirnya, banyak orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian saat ulang tahun sebenarnya hanya menyukai hidup yang sederhana.



Mereka menikmati:



ketenangan,

hubungan dekat,

momen kecil yang bermakna,

suasana tanpa tekanan sosial.



Bagi mereka, ulang tahun tidak harus meriah untuk menjadi spesial.



Kadang, secangkir kopi hangat, makan bersama keluarga inti, atau hari yang berjalan tenang justru terasa jauh lebih membahagiakan dibanding pesta besar penuh sorotan.



Penutup



Tidak semua orang menikmati menjadi pusat perhatian, termasuk di hari ulang tahun mereka sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang salah.



Psikologi menunjukkan bahwa preferensi semacam ini sering berkaitan dengan kepribadian introvert, kebutuhan akan privasi, kerendahan hati, hingga cara seseorang memaknai hubungan dan perhatian sosial.



Sebagian orang merasa dicintai ketika dirayakan secara besar-besaran. Sebagian lainnya merasa paling nyaman ketika bisa menikmati hari ulang tahunnya dengan tenang dan sederhana.



