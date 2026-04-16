Orang yang Tidur Sekasur dengan Hewan Peliharaan Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, membiarkan hewan peliharaan tidur di atas kasur mungkin terasa aneh atau bahkan tidak higienis. Namun bagi yang lain, itu adalah bentuk kedekatan emosional yang sangat berarti.



Kucing yang meringkuk di kaki, anjing yang setia di samping, atau bahkan hewan kecil lain yang ikut tidur bersama, semuanya bisa mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebiasaan.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), menurut berbagai perspektif dalam psikologi, kebiasaan ini ternyata dapat mengungkap sejumlah ciri kepribadian yang menarik. Berikut delapan di antaranya:

1. Empati yang Tinggi



Orang yang tidur bersama hewan peliharaannya cenderung memiliki tingkat empati yang tinggi. Mereka tidak hanya melihat hewan sebagai "peliharaan," tetapi sebagai makhluk hidup dengan perasaan.



Mereka mampu memahami kebutuhan emosional hewan, misalnya saat hewan merasa cemas atau butuh kenyamanan dan meresponsnya dengan kasih sayang. Empati ini biasanya juga tercermin dalam hubungan mereka dengan manusia.



2. Penyuka Kedekatan Emosional



Berbagi tempat tidur adalah bentuk kedekatan yang sangat personal. Orang yang nyaman melakukan ini biasanya tidak takut akan keintiman emosional.



Mereka cenderung:



Hangat dalam hubungan

Mudah membangun koneksi

Menghargai kehadiran orang (atau makhluk lain) di dekat mereka 3. Rasa Aman yang Kuat (atau Mencari Rasa Aman)



Menariknya, tidur dengan hewan peliharaan bisa mencerminkan dua hal:



Mereka merasa aman dengan kehadiran hewan tersebut

Atau mereka mencari rasa aman melalui kehadiran itu



Detak napas hewan, kehangatan tubuhnya, dan rutinitas tidur bersama bisa memberikan efek menenangkan secara psikologis.



4. Cenderung Nurturing (Suka Merawat)



Orang-orang ini biasanya memiliki sifat keibuan atau kebapakan yang kuat—bukan hanya kepada anak, tetapi juga kepada makhluk lain.



Mereka menikmati:



Merawat

Melindungi

Memberi kenyamanan



Tidur bersama hewan bisa menjadi perpanjangan dari insting tersebut.



5. Tidak Terlalu Kaku dengan Aturan



Sebagian orang menghindari hewan di tempat tidur karena aturan kebersihan atau norma tertentu. Namun, mereka yang membolehkan hewan naik ke kasur biasanya lebih fleksibel.



Ciri ini menunjukkan:



Tidak terlalu kaku

Lebih santai dalam hidup

Tidak selalu mengikuti aturan sosial secara ketat

6. Menghargai Kenyamanan dan Kehangatan



Tidur bersama hewan peliharaan sering kali memberikan kehangatan fisik yang nyata. Orang yang menyukai ini biasanya juga menghargai kenyamanan dalam hidup sehari-hari.



Mereka cenderung:



Menciptakan suasana rumah yang cozy

Menyukai rutinitas yang menenangkan

Menghindari stres berlebihan

7. Loyal dan Setia



Hubungan dengan hewan peliharaan sering kali sangat loyal—dan orang yang menghargai hubungan ini biasanya memiliki nilai yang sama dalam kehidupan sosial mereka.



Mereka:



Setia dalam pertemanan dan hubungan

Menghargai kepercayaan

Sulit meninggalkan orang yang mereka sayangi

8. Sensitif terhadap Energi dan Perasaan



Orang yang tidur dengan hewan peliharaan biasanya cukup peka terhadap perubahan suasana—baik pada hewan maupun manusia.



Mereka bisa dengan mudah menangkap:



Perubahan mood

Ketegangan emosional

Sinyal nonverbal



Kepekaan ini membuat mereka lebih intuitif dalam banyak situasi sosial.



Penutup



Tidur bersama hewan peliharaan mungkin terlihat sebagai kebiasaan sederhana, tetapi dari sudut pandang psikologi, hal ini bisa mencerminkan berbagai aspek kepribadian yang dalam, mulai dari empati, kebutuhan emosional, hingga cara seseorang membangun hubungan.

Tentu saja, tidak semua orang akan memiliki semua ciri di atas. Namun jika kamu termasuk orang yang senang berbagi kasur dengan hewan peliharaanmu, kemungkinan besar ada sisi hangat, peduli, dan emosional yang kuat dalam dirimu.

Pada akhirnya, hubungan antara manusia dan hewan bukan hanya soal kebiasaan—tetapi juga tentang koneksi yang tulus.