Shania Vivi Armylia Putri
15 April 2026, 22.38 WIB

Tidak Perlu Garuk-Garuk, Gel Lidah Buaya Bisa Menjadi Penolong untuk Mengusir Biang Keringat

JawaPos.com - Dalam kondisi Biang keringat muncul saat terdapat ruam kecil berwarna merah pada permukaan kulit.

Biang keringat biasanya akan terasa gatal dan muncul sensasi seperti tersengat. Hal ini terjadi karena kelenjar keringat tertutup, sehingga sirkulasi tubuh tidak bisa optimal.

Biang keringat juga sering disebut  istilah “keringet buntet” penyebabnya, bisa dipicu karena berbagai faktor, mulai dari cuaca panas, aktivitas olahraga, sampai obesitas.

Bagian tubuh yang sering mengalami biang keringat adalah tangan, dada, dan leher. Biang keringat biasanya diatasi dengan bedak, namun terkadang penggunaannya justru bisa menyumbat pori-pori.

Sebagai alternatif lain, berikut kami merekomendasikan cara lain untuk membantu mengatasi biang keringat, yang dirangkum dari laman  keslan.kemkes.go.id. 

Gel lidah buaya memang sangat baik untuk kesehatan kulit. Saat mengalami biang keringat, anda bisa mengoleskan gel lidah buaya.

 Gel lidah buaya mampu membantu meredakan peradangan dan mencegah ruam merah menyebar ke bagian lain. Oleskan gel lidah buaya secara rutin untuk proses penyembuhan lebih cepat.

Minyak jarak juga ampuh untuk mengatasi biang keringat. Minyak jarak dapat membantu menekan produksi minyak berlebih, sehingga efektif meredakan biang keringat yang muncul. 

Aplikasikan pada ruam biang keringat dan tunggu sampai minyak jaraknya meresap.

Siapa sangka, madu ternyata juga dapat mengatasi biang keringat. Madu memiliki kandungan anti inflamasi untuk mengurangi peradangan biang keringat.

