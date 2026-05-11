6 Trik Meningkatkan Kesejahteraan Anda Tanpa Mengeluarkan Uang

JawaPos.com – Kebiasaan sederhana sehari-hari dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan Anda dan tidak memerlukan uang atau kondisi khusus.

Dengan memperhatikan kebutuhan dasar tubuh Anda bisa mendukung kesejahteraan dan mengurangi risiko banyak penyakit.

Dilansir verywell health, berikut enam trik meningkatkan kesejahteraan Anda tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun.

1. Sentuh rumput untuk bersantai

Ternyata, menyentuh rumput benar-benar bermanfaat bagi kesehatan.

Dalam sebuah penelitian, orang lanjut usia yang menyentuh rumput selama 10 menit merasa lebih rileks dan tenang, serta tekanan darah menurun.

Untuk mendapatkan manfaat yang sama, berjalan-jalanlah atau piknik di halaman rumah Anda atau taman setempat.

Beristirahat di rerumputan di alam tidak hanya gratis tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan Anda secara signifikan.

2. Lakukan dry brushing sebelum mandi