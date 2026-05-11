Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 11 Mei 2026 | 19.31 WIB

8 Kebiasaan yang Dimiliki Orang-orang dengan Kehidupan Susah di Masa Kecil, Inilah Pola yang Akan Terbawa hingga Dewasa!

Ilustrasi orang yang hidup susah sejak kecil. (Magnific)

JawaPos.Com - Masa kecil sering meninggalkan jejak yang kuat dalam kehidupan seseorang. 

Pengalaman hidup yang penuh keterbatasan, kesulitan ekonomi, atau perjuangan sejak usia muda biasanya membentuk cara berpikir dan kebiasaan tertentu yang terus terbawa hingga dewasa.

Sebagian orang yang tumbuh dalam kondisi sulit belajar memahami arti kerja keras lebih cepat dibandingkan orang lain. 

Mereka terbiasa menghadapi keadaan yang tidak selalu nyaman sehingga perlahan memiliki mental yang lebih tangguh dalam menjalani hidup.

Kebiasaan-kebiasaan ini terkadang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya lahir dari pengalaman panjang yang tidak mudah dilupakan. 

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan kebiasaan yang sering dimiliki orang yang pernah hidup susah sejak kecil dan terus melekat hingga mereka dewasa.

1. Mereka Sangat Menghargai Uang Sekecil Apa Pun

Orang yang pernah hidup dalam keterbatasan biasanya memahami betapa sulitnya mendapatkan uang. 

Karena itu, mereka cenderung lebih menghargai setiap penghasilan yang dimiliki, sekecil apa pun jumlahnya.

Mereka tidak mudah menghamburkan uang hanya demi kesenangan sesaat karena pernah merasakan masa ketika kebutuhan sederhana saja terasa berat untuk dipenuhi.

Kebiasaan ini sering membuat mereka lebih hati-hati dalam mengatur pengeluaran dan lebih sadar terhadap prioritas hidup.

Bahkan ketika kondisi finansial sudah membaik, rasa menghargai uang biasanya tetap melekat dalam diri mereka.

2. Mereka Terbiasa Menyimpan Barang dan Tidak Mudah Membuangnya

Orang yang tumbuh dalam kesulitan sering terbiasa menggunakan sesuatu selama mungkin. 

Barang yang masih bisa dipakai biasanya akan tetap disimpan dan dimanfaatkan dengan baik.

