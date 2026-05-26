Orang Sukses dalam Semua Hal yang Mereka Tekuni, Biasanya Mempraktikkan 5 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira kesuksesan dalam berbagai bidang—baik karier, bisnis, akademik, maupun keterampilan pribadi—ditentukan oleh bakat bawaan atau keberuntungan. Padahal, dalam kajian Psychology, pola perilaku sehari-hari justru memiliki peran yang jauh lebih konsisten dalam membentuk performa jangka panjang.

Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang cenderung sukses dalam hampir semua hal yang mereka tekuni biasanya tidak melakukan sesuatu yang “ajaib”. Mereka justru menjalankan kebiasaan harian yang sederhana, tetapi dilakukan dengan disiplin tinggi dan berulang dalam jangka panjang.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (13/5), terdapat 5 kebiasaan harian yang paling sering ditemukan pada individu dengan performa tinggi menurut berbagai temuan psikologi.

1. Mereka Berlatih Secara Konsisten (Bukan Sesekali Intens)

Salah satu perbedaan terbesar antara orang yang berkembang pesat dan yang stagnan adalah konsistensi latihan. Orang sukses tidak menunggu motivasi besar untuk belajar atau bekerja; mereka menjadikannya rutinitas.

Dalam psikologi performa, konsep ini sering dikaitkan dengan deliberate practice atau latihan yang disengaja: latihan yang fokus pada peningkatan kelemahan, bukan sekadar mengulang apa yang sudah dikuasai.

Tokoh seperti Angela Duckworth menekankan bahwa grit (ketekunan jangka panjang) lebih menentukan kesuksesan dibandingkan bakat awal.

Ciri kebiasaan ini:

Latihan dilakukan setiap hari meskipun singkat

Ada target peningkatan kecil setiap sesi

Fokus pada proses, bukan hasil instan