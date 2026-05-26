Hidup Anda Menjadi Membosankan dan Mudah Ditebak? Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa berjalan di tempat. Hari demi hari terlihat sama, percakapan terasa berulang, semangat perlahan memudar, dan kita mulai merasa seperti sedang menjalani rutinitas otomatis tanpa benar-benar hidup.

Banyak orang mengira kebosanan hidup muncul karena kurang uang, kurang hiburan, atau kurang liburan. Padahal menurut psikologi, penyebab terbesar hidup terasa monoton justru sering berasal dari pola kebiasaan yang dilakukan terus-menerus tanpa disadari.

Otak manusia memang menyukai kepastian. Rutinitas membuat kita merasa aman dan efisien. Namun ketika semua berjalan terlalu dapat diprediksi, otak berhenti merasa tertantang. Akibatnya, hidup kehilangan rasa penasaran, spontanitas, dan makna emosional.

Kabar baiknya, hidup yang terasa membosankan bukanlah identitas permanen. Itu hanyalah sinyal bahwa ada pola yang perlu diubah.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), jika akhir-akhir ini Anda merasa hidup terlalu datar, mungkin sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada tujuh kebiasaan berikut.

1. Selalu Mengulangi Rutinitas yang Sama Tanpa Variasi

Rutinitas memang penting. Tanpa rutinitas, hidup bisa menjadi kacau. Tetapi ketika setiap hari berlangsung dengan pola yang sama persis, otak mulai masuk ke mode autopilot.

Bangun pagi pada jam yang sama, bekerja dengan pola yang sama, makan di tempat yang sama, berbicara dengan orang yang sama, lalu tidur dan mengulang semuanya lagi.

Dalam psikologi, otak manusia memiliki sistem adaptasi yang disebut habituation. Ketika sesuatu terus terjadi berulang, otak berhenti memberikan perhatian emosional terhadap pengalaman tersebut. Itulah sebabnya sesuatu yang dulu terasa menyenangkan lama-lama menjadi biasa saja.