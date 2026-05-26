Menghentikan Kebiasaan Scroll Menu Delivery Online Saat Membuka Mata di Pagi Hari

JawaPos.com - Bangun tidur, belum benar-benar sadar, tapi tangan sudah otomatis membuka aplikasi pesan makanan. Kebiasaan ini mungkin terdengar sepele, tetapi perlahan menjadi pola yang semakin umum.

Fenomena ini tidak lepas dari perubahan perilaku masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan terbaru dari TGM Research menunjukkan bahwa layanan pesan-antar makanan kini bukan lagi sekadar pilihan praktis, tetapi sudah menjadi bagian dari keseharian.

Sebanyak 36 persen responden di APAC tercatat memesan makanan beberapa kali dalam seminggu, bahkan 9 persen di antaranya melakukannya setiap hari.

Kondisi ini memperlihatkan munculnya apa yang disebut sebagai daily convenience economy, yaitu kecenderungan masyarakat yang semakin mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan akses instan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingginya intensitas penggunaan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan memesan makanan secara online bukan lagi sekadar pilihan sesekali, melainkan sudah mulai melekat dalam rutinitas harian.

Namun, jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat membuat seseorang semakin bergantung pada layanan instan. Oleh karena itu, penting untuk mulai mengelolanya secara perlahan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan tersebut:

1. Mulai hari tanpa membuka aplikasi

Biasakan untuk tidak langsung membuka ponsel, terutama aplikasi pesan makanan, saat baru bangun tidur. Beri jeda sejenak agar tubuh benar-benar siap memulai aktivitas. Cara ini juga membantu mengurangi kebiasaan membuka aplikasi secara otomatis.

2. Siapkan pilihan sarapan sederhana