Menghentikan Kebiasaan Scroll Menu Delivery Online Saat Membuka Mata di Pagi Hari

Scroll media pagi hari./(freepik)
JawaPos.com - Bangun tidur, belum benar-benar sadar, tapi tangan sudah otomatis membuka aplikasi pesan makanan. Kebiasaan ini mungkin terdengar sepele, tetapi perlahan menjadi pola yang semakin umum.
Fenomena ini tidak lepas dari perubahan perilaku masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan terbaru dari TGM Research menunjukkan bahwa layanan pesan-antar makanan kini bukan lagi sekadar pilihan praktis, tetapi sudah menjadi bagian dari keseharian.
Sebanyak 36 persen responden di APAC tercatat memesan makanan beberapa kali dalam seminggu, bahkan 9 persen di antaranya melakukannya setiap hari.
Kondisi ini memperlihatkan munculnya apa yang disebut sebagai daily convenience economy, yaitu kecenderungan masyarakat yang semakin mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan akses instan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tingginya intensitas penggunaan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan memesan makanan secara online bukan lagi sekadar pilihan sesekali, melainkan sudah mulai melekat dalam rutinitas harian.
Namun, jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat membuat seseorang semakin bergantung pada layanan instan. Oleh karena itu, penting untuk mulai mengelolanya secara perlahan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan tersebut:
1. Mulai hari tanpa membuka aplikasi
Biasakan untuk tidak langsung membuka ponsel, terutama aplikasi pesan makanan, saat baru bangun tidur. Beri jeda sejenak agar tubuh benar-benar siap memulai aktivitas. Cara ini juga membantu mengurangi kebiasaan membuka aplikasi secara otomatis.
2. Siapkan pilihan sarapan sederhana
Memiliki rencana sarapan, meski sederhana, dapat membantu mengurangi keinginan untuk langsung memesan makanan.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK