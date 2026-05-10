Surabaya Kini Punya Tiga Titik Jual Barang Mewah, dari Tas Branded hingga Jam Tangan High-end

Daisuke Oya, Product Specialist ALLU dari Jepang, melakukan pengecekan pada sebuah jam tangan mewah. (Istimewa)
JawaPos.com-Tren preloved luxury kini tak lagi sekadar soal gaya hidup, tetapi juga cara cepat mengubah koleksi lama menjadi aset likuid. Tas bermerek yang lama tersimpan di lemari, jam tangan premium yang jarang dipakai, hingga perhiasan mewah yang sudah tak lagi digunakan kini semakin mudah dijual tanpa harus pergi jauh dari rumah.
Melihat potensi itu, perusahaan jual-putus barang mewah asal Jepang, ALLU, resmi membuka store ketiganya di Surabaya pada 8 Mei 2026. Gerai terbaru ini hadir di kawasan Timur kota melalui Telkom Merr Landmark, melengkapi dua lokasi sebelumnya di Tunjungan Plaza 6 dan Spazio.
Kehadiran tiga titik sekaligus di Surabaya Timur, Pusat, dan Barat membuat akses masyarakat untuk menjual barang mewah menjadi lebih merata. Surabaya sendiri disebut sebagai salah satu pasar prioritas perusahaan di Indonesia, sejajar dengan Jakarta.
Ekspansi ke Surabaya Timur dinilai bukan sekadar penambahan gerai, tetapi juga sinyal meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan jual-putus barang mewah. Permintaan disebut terus tumbuh dan kini tidak lagi terpusat di satu kawasan kota saja.
Menurut Product Specialist ALLU dari Jepang, Taku Matsumoto, proses penjualan dirancang sederhana bahkan untuk pelanggan yang baru pertama kali mencoba layanan semacam ini.
“Penjualan dapat dilakukan dengan mengunjungi store ALLU terdekat maupun melalui layanan ALLU Home Service untuk jual dari rumah, cukup dengan melakukan booking appointment terlebih dahulu melalui WhatsApp,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh proses mulai dari pengecekan hingga pembayaran dapat selesai dalam waktu sekitar satu jam, tergantung brand, jumlah, dan kondisi barang yang diperiksa.
Salah satu layanan yang menarik perhatian adalah Home Service. Lewat layanan ini, tim ALLU akan datang langsung ke lokasi pelanggan untuk melakukan pengecekan barang. Layanan tersebut berlaku untuk transaksi minimal Rp30 juta dan dianggap praktis bagi pemilik koleksi dalam jumlah besar.
