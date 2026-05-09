5 Rutinitas Pagi Sebelum Jam 7 yang Membuat Orang Lebih Sehat dan Produktif Sepanjang Hari

JawaPos.Com - Pagi hari sering menentukan bagaimana seseorang menjalani sisa waktunya sepanjang hari.

Ketika pagi dimulai dengan terburu-buru, pikiran cenderung mudah lelah dan suasana hati menjadi kurang stabil.

Sebaliknya, pagi yang dijalani dengan lebih tenang dapat membantu tubuh dan pikiran bekerja dengan lebih baik.

Rutinitas sederhana sebelum jam 7 pagi ternyata memiliki pengaruh besar terhadap energi, fokus, dan kesehatan mental.

Bukan soal melakukan hal besar atau rumit, melainkan tentang bagaimana seseorang memberi waktu bagi tubuh untuk bersiap sebelum menghadapi aktivitas harian.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima rutinitas pagi yang sering membantu seseorang menjadi lebih sehat dan produktif sepanjang hari.

1. Bangun Lebih Awal tanpa Langsung Memegang Ponsel

Kebiasaan pertama yang sering membuat pagi terasa lebih tenang adalah bangun tanpa langsung melihat layar ponsel.

Banyak orang memulai hari dengan membuka media sosial, membaca pesan, atau melihat berita yang justru membuat pikiran cepat penuh.

Saat otak langsung menerima terlalu banyak informasi sejak bangun tidur, tubuh belum memiliki waktu untuk benar-benar sadar dan rileks.

Akibatnya, energi mental cepat terkuras bahkan sebelum aktivitas dimulai.

Orang yang memiliki rutinitas pagi sehat biasanya memberi jeda beberapa menit untuk diri sendiri sebelum menyentuh ponsel.

Mereka membiarkan tubuh menyesuaikan diri secara perlahan sambil menikmati suasana pagi yang lebih tenang.

Kebiasaan sederhana ini membantu pikiran terasa lebih jernih dan tidak mudah terbawa stres sejak awal hari.