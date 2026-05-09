Bukan Soal Penghasilan Kecil, 7 Ciri Ini Sering Dimiliki Orang yang Selalu Kehabisan Uang

JawaPos.Com - Banyak orang berpikir bahwa penyebab utama kehabisan uang hanyalah penghasilan yang kecil. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian.

Tidak sedikit orang dengan gaji cukup besar tetap merasa kesulitan secara finansial, sementara sebagian lainnya mampu hidup lebih stabil meski penghasilannya biasa saja.

Perbedaan terbesar sering terletak pada kebiasaan sehari-hari dan cara seseorang memandang uang.

Hal-hal kecil yang terlihat sederhana ternyata bisa memengaruhi kondisi finansial dalam jangka panjang.

Kebiasaan yang terus diulang perlahan membentuk pola hidup yang membuat uang sulit bertahan.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh ciri yang sering dimiliki oleh orang yang selalu kehabisan uang, bukan karena penghasilannya kecil, tetapi karena pola kebiasaannya sendiri.

1. Selalu Mengikuti Keinginan Sesaat Tanpa Banyak Pertimbangan

Keinginan untuk membeli sesuatu sering muncul secara tiba-tiba, apalagi setelah melihat promosi atau tren yang sedang ramai.

Banyak orang langsung membeli tanpa benar-benar memikirkan apakah barang tersebut dibutuhkan atau tidak.

Kebiasaan seperti ini membuat uang cepat keluar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting.

Pengeluaran impulsif mungkin terlihat kecil pada awalnya, tetapi jika terus dilakukan, jumlahnya bisa sangat besar dalam satu bulan.

Orang yang sering kehabisan uang biasanya sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Mereka lebih fokus pada rasa puas sesaat dibandingkan dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan.

2. Tidak Pernah Memiliki Rencana Pengeluaran yang Jelas